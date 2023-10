Ισραήλ: «Δεν χτυπήσαμε το νοσοκομείο, η Ισλαμική Τζιχάντ είναι υπεύθυνη»

Αρνείται την ευθύνη για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα το Ισραήλ και δείχνει την Ισλαμική Τζιχάντ ως υπεύθυνη.

«Μια ανάλυση των επιχειρησιακών συστημάτων των IDF δείχνει ότι ένα μπαράζ ρουκετών εκτοξεύτηκε από τρομοκράτες στη Γάζα, περνώντας σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο Al Ahli στη Γάζα τη στιγμή που χτυπήθηκε», δήλωσε εκπρόσωπος του IDF.

«Οι πληροφορίες από πολλές πηγές που έχουμε στα χέρια μας δείχνουν ότι η Ισλαμική Τζιχάντ είναι υπεύθυνη για την αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλων που έπληξε το νοσοκομείο στη Γάζα».

«Δεν χτυπήσαμε αυτό το νοσοκομείο», είπε πριν από λίγο στο CNN ο Τζόναθαν Κόνρικους, εκπρόσωπος του IDF. «Δεν χτυπάμε σκόπιμα καμία ευαίσθητη εγκατάσταση και σίγουρα όχι νοσοκομεία. Γνωρίζουμε πολύ καλά την παρουσία αμάχων».

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζήτησαν μια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών την Τετάρτη για να συζητήσουν το περιστατικό ενώ υπάρχει διεθνής καταδίκη για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα.

Following an analysis by the IDF's operational systems, a barrage of rockets was launched toward Israel, which passed in the vicinity of the hospital, when it was hit.



