Πολωνία: Πολίτες επιλέγουν καλοκαιρινή στρατιωτική εκπαίδευση υπό τον φόβο του Πούτιν

Όταν η Πολωνή γυμνάστρια και επιχειρηματίας καλλυντικών Katarzyna Rozkosz-Blachowska ανακοίνωσε στον σύζυγό της ότι θα συμμετάσχει σε στρατιωτικό boot camp για έναν μήνα, εκείνος νόμιζε ότι αστειευόταν. Η 46χρονη από τη Radom τακτοποίησε τη λειτουργία του καταστήματός της και άφησε τα τέσσερα παιδιά της με τον σύζυγό της για να εκπαιδευτεί σε στρατώνες της Βαρσοβίας, 100 χλμ από το σπίτι της.

«Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε πόλεμο στην Πολωνία, αλλά είναι καλό να είμαστε προετοιμασμένοι», δήλωσε ενώ συμμετείχε στην 1η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία της Βαρσοβίας. «Είμαι πατριώτισσα. Αν συμβεί κάτι σοβαρό, δεν θα φύγω αλλά θα μείνω και θα πολεμήσω αν χρειαστεί».

Η Rozkosz-Blachowska είναι μία από τους πολλούς Πολωνούς πολίτες που εγγράφονται σε στρατιωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς η Βαρσοβία σχεδιάζει να διπλασιάσει τον στρατό και τους εφεδρικούς σε περίπου 500.000 άτομα για να αντιμετωπίσει πιθανή ρωσική απειλή. Η Πολωνία διαθέτει ήδη τον μεγαλύτερο στρατό της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία του ΝΑΤΟ.

Το καλοκαιρινό camp αποτελεί μέρος του προγράμματος «Διακοπές με τον Στρατό», διάρκειας ενός μήνα, με στόχο να δώσει στους πολίτες μια γεύση από τη ζωή στον στρατό και να τους ενθαρρύνει να ενταχθούν στις εφεδρείες ή στις τακτικές δυνάμεις. Η φετινή χρονιά περιελάμβανε 10.000 θέσεις, κυρίως για εθελοντές κάτω των 35 ετών, με ποσοστό ανδρών 77% και περισσότερους από τους μισούς ηλικίας 18 έως 20 ετών.

Η Rozkosz-Blachowska, η μεγαλύτερη και ίσως πιο αφοσιωμένη συμμετέχουσα, έλαβε 4.000 ζλότι (€930) για τις 28 ημέρες της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα ήταν απαιτητικό, με ξυπνήματα στις 5:30 π.μ. και εντατικές ασκήσεις μάχης, με αποτέλεσμα 10 συμμετέχοντες να εγκαταλείψουν πριν το τέλος.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να διπλασιάσει τον στρατό βασιζόμενη σε εθελοντικά προγράμματα, όπως τα camps και η βασική στρατιωτική εκπαίδευση στα λύκεια, ενώ ο πρωθυπουργός Donald Tusk υποσχέθηκε ότι η στρατιωτική εκπαίδευση θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους ενήλικες άνδρες έως το τέλος του έτους.

Παρά τις προκλήσεις, η εκπαίδευση ενισχύει την αφοσίωση των νέων και προσφέρει μια «ανάσα» από την ψηφιακή ζωή, όπως δήλωσε ο 18χρονος Kamil Czechowski, ενώ η Rozkosz-Blachowska σκέφτεται ακόμα και να πουλήσει το κατάστημά της για να ενταχθεί μόνιμα στον στρατό.

«Καθοδηγούμε την οικογένεια, το σπίτι και την επιχείρησή μας, αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο με το να κρατάς όπλο», είπε. «Η εκπαίδευση με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσα δεν γνωρίζουμε. Αλλά αν χρειαστεί, τώρα ξέρω πώς να χειριστώ το όπλο και πώς να ενεργήσω».

Με πληροφορίες από Financial Times