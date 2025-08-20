ΔΙΕΘΝΗ
Ονδούρα και Ουγκάντα συμφώνησαν με Τραμπ να δεχτούν μετανάστες που απελαύνονται από ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ κλείνουν συμφωνίες με Ουγκάντα και Ονδούρα για την επαναπροώθηση μεταναστών, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν για κινδύνους και παραβίαση διεθνούς δικαίου

φωτ.: Getty
Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε διμερείς συμφωνίες επαναπροώθησης μεταναστών με την Ουγκάντα και την Ονδούρα, στο πλαίσιο της αυστηρής πολιτικής τους κατά της παράνομης μετανάστευσης, σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε η CBS για λογαριασμό της BBC.

Η Ουγκάντα συμφώνησε να δεχθεί έναν αδιευκρίνιστο αριθμό Αφρικανών και Ασιατών μεταναστών που είχαν ζητήσει άσυλο στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, ενώ η Ονδούρα θα παραλάβει αρκετές εκατοντάδες άτομα από ισπανόφωνες χώρες. Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν μέρος ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να πείσει περισσότερες χώρες να δεχθούν μετανάστες που δεν είναι πολίτες τους.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδικάζουν την πολιτική αυτή, υποστηρίζοντας ότι οι μετανάστες κινδυνεύουν να σταλούν σε χώρες όπου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κακοποίηση. Παράλληλα, οι συμφωνίες περιλαμβάνουν όρους, όπως η αποδοχή μόνο μεταναστών χωρίς ποινικό παρελθόν, ωστόσο παραμένει ασαφές πόσοι τελικά θα μεταφερθούν.

Αυτή η στρατηγική επεκτείνεται και σε άλλες χώρες, όπως η Ρουάντα, η Παραγουάη, ο Παναμάς και η Κόστα Ρίκα, ενώ έγγραφα δείχνουν ότι οι ΗΠΑ έχουν προσεγγίσει και χώρες όπως η Ισπανία και το Εκουαδόρ. Οι ειδικοί και οργανώσεις προειδοποιούν ότι η επαναπροώθηση σε τρίτες χώρες μπορεί να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Με πληροφορίες από BBC

