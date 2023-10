«Γενοκτονία» και «ανθρωπιστική καταστροφή» χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής προεδρίας Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινα την αεροπορική επιδρομή από την πλευρά του Ισραήλ σε νοσοκομείο της Γάζας.

Την ίδια ώρα, ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμαντ Στάγεχ καταδίκασε την εν λόγω επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα «φριχτό έγκλημα» και τόνισε πως οι χώρες που στηρίζουν το Ισραήλ φέρουν ευθύνη.

Οι Ισραηλινές αρχές ωστόσο αρνούνται ότι φέρουν την ευθύνη και αναφέρουν ότι το χτύπημα προκλήθηκε από αποτυχημένη απόπειρα εκτόξευσης ρουκέτας της Χαμάς.

Μετά την ισραηλινή επίθεση σε νοσοκομείο στη Γάζα στην οποία εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με όσα δήλωσε υψηλόβαθμος Παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Να σημειωθεί πως η συνάντηση επρόκειτο να λάβει χώρα στην Ιορδανία. Ο υψηλόβαθμος Παλαιστίνιος αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Μαχμούντ Αμπάς επιστρέφει στη Ραμάλα, την έδρα της κυβέρνησής του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

