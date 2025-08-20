ΔΙΕΘΝΗ
Νορβηγία: «Της έριχνε γροθιές, την έπνιγε» - Η κατάθεση της πρώην συντρόφου του γιου της πριγκίπισσας

Ο μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, κατηγορείται για 32 αδικήματα, μεταξύ άλλων για τέσσερις βιασμούς

LifO Newsroom
Φωτ. Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας / EPA
Αποτροπιασμό προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα, σχετικά με την κακοποιητική συμπεριφορά του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι.

Τη Δευτέρα ο γενικός εισαγγελέας της Νορβηγίας τον κατηγόρησε επίσημα για 32 αδικήματα. Εκτός από τέσσερις κατηγορίες βιασμού, οι κατηγορίες εναντίον του περιλαμβάνουν ενδοοικογενειακή βία εναντίον πρώην συντρόφου ενώ υπάρχουν και αρκετές κατηγορίες βίας, διατάραξης κοινής ειρήνης, βανδαλισμού και παραβίασης περιοριστικών μέτρων εναντίον άλλου πρώην συντρόφου.

Κατηγορείται επίσης, για βιντεοσκόπηση χωρίς συναίνεση ορισμένων γυναικών. Οι τέσσερις βιασμοί για τους οποίους κατηγορείται φέρονται να έγιναν το 2018, το 2023 και το 2024, με τον ίδιο να έχει ήδη παραδεχτεί την επίθεση και τον βανδαλισμό τον Αύγουστο του 2024, για το οποίο και συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, η κατάθεση της πρώην συντρόφου του γιου της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ είναι άκρως αποκαλυπτική, καθώς η νεαρή influencer περιγράφει όλα όσα βίωσε κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, από το καλοκαίρι του 2022 μέχρι το φθινόπωρο του 2023, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι κατηγορείται πως την κακοποιούσε συστηματικά, τόσο σωματικά όσο και λεκτικά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ άλλων της έριχνε γροθιές, την έπνιγε, της πετούσε αντικείμενα και την κακοποιούσε λεκτικά με βρισιές.

Λίγη ώρα μετά την απαγγελία του κατηγορητηρίου με το οποίο είναι αντιμέτωπος ο γιος της πριγκίπισσας, η ίδια ανήρτησε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό της στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα πως «αυτό το ποστ είναι ένας φόρος τιμής στο χαμόγελο, κανείς δεν θα μου το πάρει ξανά. Νιώθω πιο δυνατή και σύντομα έτοιμη για ένα comeback».

