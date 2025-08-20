ΔΙΕΘΝΗ
Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: Καταγγελίες εναντίον του από εργαζόμενους ότι κινδυνεύουν λόγω των fake news για τα εμβόλια

Ανοιχτή επιστολή προς τον Αμερικανό υπουργό Υγείας - Η επίθεση αυτή «δεν ήταν τυχαία», δηλώνουν οι εργαζόμενοι

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Getty Images
Εκατοντάδες νυν και πρώην εργαζόμενοι σε αμερικανικές υγειονομικές υπηρεσίες κατηγορούν, με ανοιχτή επιστολή τους, τον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ότι τους θέτει σε κίνδυνο διαδίδοντας ψευδείς πληροφορίες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των εμβολίων.

Η επιστολή αυτή δημοσιοποιείται περίπου δύο εβδομάδες μετά την επίθεση ενός ενόπλου στην έδρα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), στην Ατλάντα. Στις 8 Αυγούστου ένας άνδρας που πίστευε ότι ασθένησε επειδή του χορηγήθηκε εμβόλιο κατά της Covid-19, άνοιξε πυρ σε πολλά κτίρια των CDC, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό που επιχείρησε να τον σταματήσει. Περισσότεροι από 500 κάλυκες βρέθηκαν στον χώρο.

Η επίθεση αυτή «δεν ήταν τυχαία», δηλώνουν οι εργαζόμενοι στην ανοιχτή επιστολή τους, επισημαίνοντας ότι έγινε «με φόντο την εντεινόμενη δυσπιστία απέναντι στους δημόσιους θεσμούς, η οποία τροφοδοτείται από μια πολιτικοποιημένη ρητορική και έχει μετατρέψει σε στόχο τους επαγγελματίες υγείας –που κάποτε θεωρούνται αξιόπιστοι ειδικοί. Ο υπουργός κατηγορείται ότι υποκινεί αυτό το φαινόμενο αφού κατ’ επανάληψη διέδωσε ψευδείς πληροφορίες για τα εμβόλια και άφησε υπόνοιες ότι οι υπηρεσίες, τις οποίες επιβλέπει ο ίδιος, είναι διεφθαρμένες.

Ο Κένεντι Τζούνιορ «είναι συνένοχος στη διάλυση των υποδομών της δημόσιας υγείας στις ΗΠΑ και θέτει σε κίνδυνο την υγεία του έθνους, διαδίδοντας επανειλημμένως λανθασμένες πληροφορίες» αναφέρουν οι εργαζόμενοι, καλώντας τον να σταματήσει αυτήν τη συμπεριφορά.

Αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο ανιψιός του δολοφονηθέντος προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, πολλαπλασίασε τις σοκαριστικές δηλώσεις του εναντίον των εμβολίων, παραβλέποντας την άποψη των επιστημόνων. Πολλοί ειδικοί καταγγέλλουν αυτόν τον σκεπτικισμό απέναντι στα εμβόλια. Μια επίσημη αίτηση που ζητά από το Κογκρέσο να τον καθαιρέσει έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 12.600 υπογραφές.

Πολλοί από τους εργαζόμενους που στηρίζουν την ανοιχτή επιστολή επέλεξαν να μην κατονομαστούν, φοβούμενοι τις συνέπειες. Τον Ιούλιο, περίπου 140 εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος που αντιτάχθηκαν ανοιχτά στη νέα πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ τέθηκαν σε υποχρεωτική αργία.

