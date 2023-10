Γάζα: Εκατοντάδες νεκροί από το πλήγμα στο νοσοκομείο- Οργή, ανησυχία και blame game

Παγκόσμια οργή και ανησυχία για την εξέλιξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς προκάλεσε το πλήγμα σε νοσοκομείο της Γάζας, που κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους.

Ο Τζο Μπάιντεν επισκέπτεται το Ισραήλ σήμερα, Τετάρτη. Όμως, μετά το πλήγμα στο νοσοκομείο της Γάζας, η Ιορδανία ακύρωσε τη σύνοδο κορυφής που είχε προγραμματιστεί να γίνει με τη συμμετοχή του Τζο Μπάιντεν, του προέδρου της Παλαιστινιακής αρχής Μαχμούντ Αμπάς και του Αιγύπτιου ηγέτη Αμπντέλ Φατάχ αλ- Σίσι.

Επίσης, ο Αμπάς ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Μπάιντεν. «Αυτό που συμβαίνει είναι γενοκτονία. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει αμέσως για να σταματήσει αυτό το μακελειό. Η σιωπή πλέον δεν είναι αποδεκτή», υπογράμμισε ο Μαχμούντ Αμπάς, μετά την ακύρωση της συνάντησης.

Η μία πλευρά κατηγορεί την άλλη για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου

Το Ισραήλ απέδωσε την έκρηξη στο νοσοκομείο Αλ- Αχλί σε αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας από την οργάνωση Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, η οποία αρνήθηκε την ευθύνη. Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η ισραηλινή αεροπορία έπληξε το νοσοκομείο.

Το νοσοκομείο επλήγη χωρίς προειδοποίηση, περίπου στις 19:30. Ήταν γεμάτο με τραυματίες και αμάχους που είχαν βρει εκεί καταφύγιο, πιστεύοντας ότι οι χώροι του νοσοκομείου ήταν πιο ασφαλείς από τα σπίτια τους, εν μέσω του σφυροκοπήματος της Γάζας από την ισραηλινή αεροπορία. Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο μετά την έκρηξη, με διασώστες να ψάχνουν στα συντρίμμια για να βρουν επιζώντες.

Το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας κάνει λόγο για τουλάχιστον 500 νεκρούς από το πλήγμα. Εκπρόσωπος της πολιτοφυλακής της Γάζας μίλησε για περίπου 300 νεκρούς. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απώλεια ζωών από μία επίθεση στη Γάζα σε όλους τους πολέμους ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανάρτησαν βίντεο στα social media αναφέροντας πως είναι από τη στιγμή της επίθεσης, επαναλαμβάνοντας ότι για αυτή ευθύνεται η Παλαιστιανική Ισλαμική Τζιχάντ.

Βίντεο από την επίθεση και τις πρώτες στιγμές έπειτα από αυτή αναδημοσίευσαν και διεθνή ΜΜΕ.

Πριν από το πλήγμα στο νοσοκομείο, τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ 1.400 νεκροί ήταν ο απολογισμός των επιθέσεων της Χαμάς στο Ισραήλ.

«Όλος ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει: Βάρβαροι τρομοκράτες στη Γάζα είναι αυτοί που επιτέθηκαν στο νοσοκομείο στη Γάζα και όχι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Αυτοί που δολοφόνησαν βάναυσα τα παιδιά μας, δολοφονούν επίσης τα δικά τους παιδιά», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Χαμάς μίλησε για ένα «φριχτό μακελειό», για το οποίο κατηγόρησε την ισραηλινή αεροπορία και συμπλήρωσε ότι οι περισσότεροι νεκροί ήταν εκτοπισμένες οικογένειες, ασθενείς, παιδιά και γυναίκες.

Μετά το πλήγμα στο νοσοκομείο έγιναν διαδηλώσεις στον Λίβανο, τη Λιβύη, το Ιράν, το Ιράν, την Τουρκία, αλλά και στη Δυτική Όχθη.

Ο Μπάιντεν θα κάνει «δύσκολες ερωτήσεις» στον Νετανιάχου

Ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου στη Γάζα περιπλέκει τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ για να μην επεκταθεί η σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε «αγανακτισμένος και βαθιά θλιμμένος» για την έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας και τη «φριχτή απώλεια ζωών» που προκάλεσε, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β΄ μόλις ενημερώθηκε για την έκρηξη και ζήτησε από τους συνεργάτες του να «συνεχίσουν να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το τι ακριβώς έγινε».



Ο Τζο Μπάιντεν θα κάνει «δύσκολες ερωτήσεις» στην ισραηλινή κυβέρνηση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος ταξίδευε προς το Τελ Αβίβ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και το υπουργικό συμβούλιό του, προκειμένου να ενημερωθεί για τα σχέδια και τους στόχους του Ισραήλ, συμπλήρωσε ο Κίρμπι. Επίσης, πρόσθεσε, στόχος είναι να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

«Θα κάνει κάποιες δύσκολες ερωτήσεις. Θα τις θέσει ως πραγματικός φίλος του Ισραήλ, αλλά θα τους κάνει κάποιες ερωτήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς: «Φριχτό μακελειό» η επίθεση στο νοσοκομείο

Οργανώσεις και κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο καταδίκασαν την επίθεση στο νοσοκομείο. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Άντανομ Γκεμπρεγέσους, απαίτησε την άμεση προστασία των αμάχων και των χώρων υγειονομικής περίθαλψης στα παλαιστινιακά εδάφη.

«Ο ΠΟΥ καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στο νοσοκομείο Αλ Αχλί. Οι πρώτες αναφορές μιλούν για εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες. Ζητούμε την άμεση προστασία των αμάχων και της υγειονομικής περίθαλψης», τόνισε σε ανάρτησή του.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε τη φρίκη του για τους θανάτους εκατοντάδων Παλαιστίνιων αμάχων, καταδικάζοντας την επίθεσης, ενώ απέφυγε να επιρρίψει ευθύνες.

«Η καρδιά μου βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων. Τα νοσοκομεία και το υγειονομικό προσωπικό προστατεύονται δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, που σήμερα θα βρεθεί στην Αίγυπτο.

«Τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη στοχοποίηση αμάχων», υπογράμμισε ο Εμανουέλ Μακρόν και τόνισε πως πρέπει να χυθεί φως στις συνθήκες της επίθεσης στο νοσοκομείο, την οποία καταδίκασε. Παράλληλα απηύθυνε έκκληση να επιτραπεί η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας «χωρίς καθυστέρηση».

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για «βάρβαρη επίθεση». Ο Καναδός πρωθυπουργός, Τζάστιν Τριντό, τόνισε ότι πρόκειται για κάτι «φριχτό και απολύτως απαράδεκτο».

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα, έπειτα από αίτημα της Ρωσίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα.

Στη συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθεί το σχέδιο απόφασης που συνέταξε η Βραζιλία, στο πλαίσιο της προσπάθειας να υιοθετηθεί μια κοινή θέση για τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Τη Δευτέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας απέρριψε το σχέδιο απόφασης που είχε συντάξει η Ρωσία, το οποίο ζητούσε να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους.

Το ρωσικό κείμενο καλούσε να υπάρξει «άμεση, διαρκής και πλήρως σεβαστή ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός», καταδίκαζε «τη βία και τις εχθροπραξίες εναντίον αμάχων και όλες τις τρομοκρατικές ενέργειες», ενώ αξίωνε να υπάρξει «ανεμπόδιστη» διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, που παραμένει υπό πολιορκία, και απελευθέρωση όλων των ομήρων. Όμως δεν υπήρχε ρητή καταδίκη των επιθέσεων της Χαμάς στο Ισραήλ. Το βραζιλιάνικο σχέδιο απόφασης αντίθετα αναφέρεται συγκεκριμένα στις «ειδεχθείς τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς».

