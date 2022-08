Πέθανε ο Αμερικανός κωμικός Teddy Ray σε ηλικία 32 ετών - «Άγνωστα» τα αίτια του θανάτου

O Αμερικανός κωμικός Teddy Ray, ο οποίος ήταν κυρίως γνωστός για την πρόσφατη εμφάνισή του στο «Pause with Sam Jay» του HBO Max, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 32 ετών.

Το καλωδιακό κανάλι Comedy Central επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου αναφέροντας στο Twitter: «Ο Teddy Ray ξεκαρδιστικός και αγαπημένος καλλιτέχνης. Θα λείψει πολύ σε όλη την κοινότητα της κωμωδίας».

Teddy Ray was a hilarious and beloved performer. He’ll be deeply missed by the entire comedy community. pic.twitter.com/45xrqIL4QM