Πάνω από 100.000 στη διαδήλωση κατά του αντισημιτισμού στο Παρίσι

Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο Παρίσι για να διαμαρτυρηθούν για την αύξηση του αντισημιτισμού με αφορμή τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Γάζα.

Για πρώτη φορά, σημειώθηκε στο Παρίσι μια μεγάλη διαδήλωση για τον πόλεμο στο Ισραήλ στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των μεγάλων πολιτικών κομμάτων, συμπεριλαμβάνοντας την ακροδεξιά, αλλά όχι την ακροαριστερά.

Ο επικεφαλής του ακροαριστερού κόμματος, Ζαν Λικ Μελανσόν, έμεινε μακριά από την πορεία, λέγοντας την περασμένη εβδομάδα στο X, πρώην Twitter, ότι η πορεία θα ήταν μια συνάντηση «φίλων και υποστηρικτών της σφαγής στη Γάζα».

Οι αρχές του Παρισιού ανέπτυξαν 3.000 αστυνομικούς κατά μήκος της διαδρομής της διαμαρτυρίας που κάλεσαν οι ηγέτες της Γερουσίας και της κάτω βουλής του κοινοβουλίου, της Εθνοσυνέλευσης, εν μέσω μιας ανησυχητικής αύξησης των αντιεβραϊκών ενεργειών στη Γαλλία μετά την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς μετά την αιφνιδιαστική επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

March against antisemitism in Paris: 20+ members of the French government led by Prime Ministrer Elisabeth Borne and MFA Catherine Colonna; former French presidents François Hollande and Nicolas Sarkozy; all political parties except the far-left represented. pic.twitter.com/aOd9mz7I8f