Πάπας Φραγκίσκος για Γάζα: «Φτάνει αδέλφια! Φτάνει!»

«Είμαι στο πλευρό όλων όσων υποφέρουν, Παλαιστινίων και Ισραηλινών», είπε σήμερα ο πάπας Φραγκίσκος μιλώντας στους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Για ακόμα μία φορά ο πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε στις δραματικές εξελίξεις στη Γάζα, καθώς εξακολουθεί να μαίνεται ο πόλεμος στο Ισραήλ.

Ο ποντίφικας τόνισε πως «κάθε ημέρα, η σκέψη μου πηγαίνει στην σοβαρότατη κατάσταση στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Είμαι στο πλευρό όλων όσων υποφέρουν, Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Αυτή τη σκοτεινή στιγμή, σας αγκαλιάζω και προσεύχομαι για τους ανθρώπους αυτούς. Ας σιγήσουν τα όπλα. Δεν θα φέρουν ποτέ την ειρήνη. Και ας μην διευρυνθεί η σύρραξη. Φτάνει! Φτάνει αδέλφια! Φτάνει!».

Στη συνέχεια, ο πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε στην κατάσταση στην Γάζα λέγοντας: «Στην Γάζα ας παρασχεθεί άμεση βοήθεια στους τραυματίες, ας προστατευθούν οι άμαχοι πολίτες, ας αποσταλεί σαφώς μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια στον εξουθενωμένο αυτό πληθυσμό. Ας απελευθερωθούν οι όμηροι, μεταξύ των οποίων υπάρχουν τόσες γυναίκες και παιδιά».

Αμέσως μετά επισήμανε πως «κάθε άνθρωπος, χριστιανός, εβραίος, μουσουλμάνος, από κάθε λαό ή θρησκεία, κάθε άνθρωπος, στα μάτια του Θεού είναι ιερός και πολύτιμος. Δικαιούται να ζήσει εν ειρήνη. Ας μην χάσουμε την ελπίδα. Ας προσευχηθούμε και ας εργαστούμε ακούραστα, ώστε η αίσθηση της ανθρωπιάς να υπερισχύσει της αναλγησίας των καρδιών».

