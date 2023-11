Το Ισραήλ αρνείται ότι έπληξε το νοσοκομείο της Γάζας

Για 36η ημέρα εξακολουθεί να μαίνεται ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με το Ισραήλ να αρνείται πως έπληξε το νοσοκομείο της περιοχής.

Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι πραγματοποίησε επιθέσεις στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, το Al-Shifa, ωστόσο έχει παραδεχθεί τις συμπλοκές με τους μαχητές της Χαμάς στην περιοχή στα βόρεια της λωρίδας.

Την ίδια ώρα, ένας χειρουργός στο νοσοκομείο της πόλης της Γάζας είπε ότι το νοσοκομείο είχε ξεμείνει από νερό, φαγητό και ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς επίσης και ότι η μονάδα εντατικής θεραπείας είχε χτυπηθεί. Από την πλευρά του, το Ισραήλ δήλωσε ότι θα βοηθήσει στην απομάκρυνση των μωρών σε ασφαλέστερο νοσοκομείο, κάτι που αναμένεται να γίνει σήμερα, διότι οι γιατροί ισχυρίστηκαν ότι δύο βρέφη πέθαναν και άλλα 37 κινδυνεύουν να τραυματιστούν.

Ben Wedeman, CNN reporter in this video himself was shot by Israeli army and treated in Al-Shifaa hospital back in 2000 reporting back in 2023



