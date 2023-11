Fauda: Σκοτώθηκε παραγωγός της σειράς του Netflix στη Λωρίδα της Γάζας

Σκοτώθηκε στη Γάζα ο Matan Meir, μέλος της παραγωγής της δημοφιλούς ισραηλινής σειράς του Netflix, Fauda.

Ο Matan Meir, μέλος της παραγωγής της σειράς Fauda, ήταν 38 ετών και σκοτώθηκε στη μάχη, καθώς υπηρετούσε ως έφεδρος στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

Το καστ του Fauda εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Meir, με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της σειράς.

«Είμαστε συντετριμμένοι που μοιραζόμαστε τα νέα ότι ένα από τα μέλη της οικογένειάς μας, της Fauda, ο Matan Meir, σκοτώθηκε σε στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα. Ο Matan ήταν αναπόσπαστο μέλος του συνεργείου. Το καστ και το συνεργείο είναι συντετριμμένοι από αυτή την τραγική απώλεια. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του Matan και μακάρι η ψυχή του να αναπαυθεί εν ειρήνη», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, ο λογαριασμός της τηλεοπτικής σειράς του Netflix, Fauda.

Την είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστή με ένα δελτίο τύπου οι IDF όπου ανέφεραν πως «μεταξύ των πέντε στρατιωτών του IDF που σκοτώθηκαν στις μάχες στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας ήταν επίσης ο ταγματάρχης Matan Meir, 38 ετών, «Odem, (στα Υψίπεδα του Γκολάν) που ήταν μέλος των ομάδων παραγωγής των σειρών Fauda και Tagad.

Στα μέσα Οκτωβρίου, αρκετοί ηθοποιοί και μέλη του καστ της σειράς, συμπεριλαμβανομένου του πρωταγωνιστή Lior Raz, πρώην μέλους των ισραηλινών ειδικών δυνάμεων, αποφάσισαν να προσφερθούν εθελοντικά για να πολεμήσουν εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς μετά την αιματηρή επίθεση της στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

