Ο τυφώνας Χέλεν σαρώνει τις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 45 νεκροί - Βίντεο με εγκλωβισμένους σε οροφή νοσοκομείου

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατομμύρια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα καθώς ο τυφώνας Χέλεν έπληξε τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι συνέχισαν τολμηρές διασώσεις με βάρκες, ελικόπτερα και μεγάλα οχήματα για να βοηθήσουν όσους είχαν εγκλωβιστεί στα νερά της πλημμύρας.

Ήταν η πιο ισχυρή καταιγίδα που έχει καταγραφεί που έπληξε το Big Bend της Φλόριντα και μετακινήθηκε βόρεια προς τη Τζόρτζια και τις Καρολίνες αφότου έπιασε στεριά τη νύχτα της Πέμπτης. Οι ασφαλιστές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λένε ότι η ζημιά που προκλήθηκε από την καταιγίδα μπορεί να φτάσει σε ύψος, κάμποσα δισεκατομμύρια δολάρια.

In disbelief - that’s the only way I can describe the floods and damage of Tropical Storm Helene in Asheville.



My heart goes out to everyone there - as they take steps to rebuild. This is never easy. 💔⛈️🌀 pic.twitter.com/5SIIAn5f6N — Jordan Kudisch (@JordanKudisch) September 27, 2024

Τυφώνας Χέλεν: Πάνω από 50 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε οροφή νοσοκομείου

Περισσότεροι από 50 άνθρωποι διασώθηκαν αφού εγκλωβίστηκαν στην οροφή ενός νοσοκομείου του Τενεσί την Παρασκευή λόγω πλημμύρας που προκλήθηκε από τον τυφώνα Χέλεν.

Οι δεκάδες άνθρωποι που παγιδεύτηκαν στην κορυφή του νοσοκομείου Unicoi County στο Έργουιν του Τενεσί, μεταφέρθηκαν όλοι ασφαλείς από το βράδυ της Παρασκευής, είπε στο CNN ο Μάικλ Μπέικερ, δήμαρχος του Έρβιν.

«Είχαμε μια συνεχή ροή ελικοπτέρων που τους παραλαμβάνουν και τους αφήνουν στην πόλη σε ασφαλή μέρη», δήλωσε ο Baker νωρίτερα την Παρασκευή.

As of 4:40 p.m., Virginia State Police Aviation assets from Abingdon, Va., along with assets from Ballad Health and the Tennessee National Guard, have completed the rescue of approximately 54 people from the roof of the Unicoi County Hospital in Erwin, Tenn. pic.twitter.com/7O74lYGLnx — VA State Police (@VSPPIO) September 27, 2024

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) ανέφερε ότι μια καταιγίδα - αυξημένα επίπεδα νερού που προκαλούνται κυρίως από ισχυρούς ανέμους που σπρώχνουν νερό προς την ακτή - έφτασε σε πάνω από 4,5 μέτρα πάνω από το επίπεδο του εδάφους σε τμήματα της ακτής της Φλόριντα. Το NHC είπε ότι το κύμα θα πρέπει να υποχωρήσει πριν από το Σαββατοκύριακο, αλλά η απειλή από ισχυρούς ανέμους και πλημμύρες θα συνεχιστεί, συμπεριλαμβανομένων πιθανών κατολισθήσεων.

Κατά τόπους είναι ακόμα δυνατή η βροχή έως και 50 εκατοστά! Ο τυφώνας είναι ο 14ος πιο ισχυρός που πλήττει τις ΗΠΑ από τότε που άρχισαν οι καταγραφές. Με πλάτος περίπου 675 χλμ., βρίσκεται πίσω από μόνο δύο άλλους τυφώνες - τον Ida το 2017 και τον Opal το 1996, και οι δύο είχαν πλάτος 460 μίλια.

In disbelief - that’s the only way I can describe the floods and damage of Tropical Storm Helene in Asheville.



My heart goes out to everyone there - as they take steps to rebuild. This is never easy. 💔⛈️🌀 pic.twitter.com/5SIIAn5f6N — Jordan Kudisch (@JordanKudisch) September 27, 2024

Με πληροφορίες από BBC