Τουλάχιστον 44 νεκροί και εκατομμύρια χωρίς ρεύμα από τον τυφώνα «Χέλεν»

Ο τυφώνας «Χέλεν», που έπληξε τον νοτιοανατολικό των ΗΠΑ, έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 43 ανθρώπων και έχει αφήσει εκατομμύρια κατοίκους χωρίς ρεύμα, καθώς συνεχίζει την πορεία του προς τη βόρεια κατεύθυνση.

Οι αρχές προχώρησαν σε τολμηρές διασώσεις με βάρκες, ελικόπτερα και οχήματα για να βοηθήσουν όσους παγιδεύτηκαν στα νερά, όπως περίπου 50 εργαζομένους και ασθενείς που βρέθηκαν στην ταράτσα ενός πλημμυρισμένου νοσοκομείου στο Τενεσί.

Ο τυφώνας, ο οποίος θεωρείται ο ισχυρότερος στην ιστορία που χτύπησε την περιοχή Big Bend της Φλόριντα, έφτασε στο βράδυ της Πέμπτης και συνεχίστηκε στη Τζόρτζια και τις Καρολίνες. Σύμφωνα με το Κέντρο Εθνικών Τυφώνων (NHC), η θάλασσα είχε υψωθεί κατά περισσότερο από 4,5 μέτρα σε τμήματα της ακτής της Φλόριντα, ενώ οι προειδοποιήσεις για πλημμύρες και ισχυρούς ανέμους συνεχίζονται.

This is absolutely terrifying. I don’t know if it’s possible for some people to evacuate at this point. Praying for #asheville#lakeluredam #lakelure #helene #ncwx pic.twitter.com/EfbC62xBlZ