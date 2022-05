Νέα επίθεση Ερντογάν σε Μητσοτάκη: «Ακατάλληλος συνομιλητής - Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται με όσους μας θεωρούν εχθρούς»

Ακατάλληλο συνομιλητή αποκάλεσε, μεταξύ άλλων, τον Έλληνα πρωθυπουργό ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επανερχόμενος στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Turkiye breaks off High Level Strategic Council with Greece as President Erdogan says Greek Premier Kyriakos Mitsotakis no longer fit to deal with

«Είμαστε φίλοι με αυτούς που μας δείχνουν τη φιλία τους. Επίσης κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να αντιμετωπίσουμε όσους μας θεωρούν εχθρούς» τόνισε αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας πως η εκστρατεία «όχι μαχητικά στην Τουρκία» της Ελλάδας ήταν μεταξύ όσων επιδείνωσαν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Erdogan says Greek PM Mitsotakis went to US Congress to criticise Turkey 15 days after their meeting in which they agreed not to do such things. He counts Greece’s “no jets to Turkey” campaign and rapid armament among the things that deteriorated the relationship