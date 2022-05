Ερντογάν κατά Μητσοτάκη: «Για εμένα δεν υπάρχει πια, δε θα συναντηθώ ξανά μαζί του»

«Από σήμερα, για εμένα δεν υπάρχει πια ο Μητσοτάκης. Δεν θα δεχθώ να συναντηθώ ποτέ μαζί του» δήλωσε Ρετζέπ ο Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου.

«Είχαμε συμφωνήσει μαζί του για το συμβούλιο στρατηγικής συνεργασίας, στο οποίο δεν θα συμμετέχω. Δεν θα συναντηθώ με τον Μητσοτάκη» επέμεινε, διερωτώμενος «η Ελλάδα έχει κτίσει 10 βάσεις… Εναντίον ποιας χώρας;».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και τον Μανώλη Κωστίδη, ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό και για την ομιλία του στο Κογκρέσο, λέγοντας «έκανε συστάσεις για τη μη πώληση F-16 στην Τουρκία».

