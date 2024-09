Ναυάγια: Ο χρυσός δεν είναι ο πιο πολύτιμος θησαυρός που εντόπισε ο αρχαιολόγος Mensun Bound στους βυθούς

Ο ενάλιος αρχαιολόγος, Mensun Bound, γνωστός για την ανακάλυψη του πλοίου Endurance του Ernest Shackleton, μοιράζεται με τους αναγνώστες του νέου του βιβλίου, μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες «κατακτήσεις» που του χάρισε η θάλασσα.



Στη διάρκεια της καριέρας του, ο 71χρονος σήμερα Bound, έχει εξερευνήσει πολλά ναυάγια και έχει ανακαλύψει πολλούς θησαυρούς. Για εκείνον όμως, κειμήλιο ή πολύτιμο αντικείμενο δεν είναι μόνο ο χρυσός. Όπως γράφει, τα σημαντικότερα και με μεγαλύτερη αξία αντικείμενα που έχει ανακαλύψει στα ναυάγια, δεν έχουν να κάνουν μόνο με πολύτιμα διαμάντια ή χρυσάφι, αλλά με την ιστορία που «κουβαλούν».



Το αγαπημένο κανόνι του Λόρδου Νέλσον



Το 1997, ο Bound ανακάλυψε το «Cannon from HMS Agamemnon» ή αλλιώς, το αγαπημένο κανόνι του Λόρδου Νέλσον και το μόνο γνωστό κανόνι που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Ναυμαχίας του Τραφάλγκαρ, σε μια κομβική στιγμή της παγκόσμιας Ιστορίας.

