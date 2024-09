Τιτανικός: 112 χρόνια μετά βρέθηκε «χαμένο» μπρούτζινο αγαλματίδιο

Μπορεί ο Τιτανικός να αναπαύεται εδώ και πάνω από έναν αιώνα στον πυθμένα του Ατλαντικού, αλλά το περίφημο ναυάγιο συνεχίζει να συναρπάζει ακόμη και σήμερα. Αυτή τη φορά, διεθνές ενδιαφέρον προκάλεσε η ανέλπιστη ανακάλυψη ενός γλυπτού, η τύχη του οποίου αγνοούνταν εδώ και δεκαετίες. Πρόκειται για την Άρτεμις των Βερσαλλιών, ένα μπρούτζινο αγαλματίδιο 60 εκατοστών, αντίγραφο ενός αγάλματος που κοσμεί το Λούβρο.

Το αγαλματίδιο είναι μόνο ένα από τα πολλά κειμήλια και έργα τέχνης που βυθίστηκαν με τον Τιτανικό, μαζί με ένα από τα πρώτα αυτοκίνητα της Renault και έναν πίνακα του Merry-Joseph Blondel αξίας μερικών εκατομμυρίων. Σε αντίθεση με τα άλλα κειμήλια όμως, η Άρτεμις των Βερσαλλιών είχε εντοπιστεί στον βυθό του ωκεανού το μακρινό 1986, αλλά ο ερευνητής Robert Ballard παρέλειψε να σημειώσει την ακριβή θέση της. Όχι, ο Ballard, δεν ήταν αφελής, απλώς ήταν ο πρώτος άνθρωπος που εντόπισε τον Τιτανικό μετά τη βύθιση του, οπότε λογικά έδωσε μεγαλύτερη προσοχή στο τεράστιο υπερωκεάνιο που είχε μπροστά του.

Στις σχεδόν τέσσερις δεκαετίες που έχουν μεσολαβήσει, οι ερευνητές έχουν αναφέρει εκατοντάδες αντικείμενα από το ναυάγιο, αλλά η Άρτεμις των Βερσαλλιών θεωρούνταν σχεδόν απίθανο να βρεθεί, μιας και δεν ήταν μέσα στο πλοίο. Όπως είπε η Jena Penca, μέλος της ερευνητικής ομάδας, «Ήταν σαν να βρίσκεις ψύλλο στα άχυρα!».

Μπορούμε, λοιπόν, να περιμένουμε να δούμε την Άρτεμις των Βερσαλλιών, ή ίσως την Άρτεμις του Τιτανικού πλέον, σε κάποιο μουσείο; Είναι πιθανό, καθώς η RMS Titanic Inc, η εταιρεία που έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τα κειμήλια του Τιτανικού, έχει σηκώσει χιλιάδες αντικείμενα από τον βυθό. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φωνές που λένε ότι το σκαρί του Τιτανικού είναι πλέον ένας υδάτινος τάφος χιλιάδων ζώων και άρα θα έπρεπε να αφεθεί ανέγγιχτος.

Το ζήτημα δεν είναι απλό, αλλά αργά ή γρήγορα θα λυθεί. Όχι από τους ανθρώπους, αλλά από τη φύση και τις δυνάμεις της, που σφυρηλατούν τα απομεινάρια του Τιτανικού από τον Απρίλιο του 1912. Ήδη, το πλοίο έχει αρχίσει να θρυμματίζεται, πριν μερικά χρόνια, μάλιστα κατέρρευσε και το κάγκελο από το οποίο ο Τζακ φώναζε «I'm the king of the world!», στην ταινία του James Cameron.

Σύμφωνα με κάποιες μελέτες, τα βακτήρια του ωκεανού μπορεί να οδηγήσουν τα απομεινάρια του Τιτανικού σε ολική κατάρρευση, ακόμη και μέσα στην επόμενη δεκαετία.