Μπαγκλαντές: Πτώση πολεμικού αεροσκάφους σε σχολείο - Τουλάχιστον 19 νεκροί

Eκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Μπαγκλαντές συνετρίβη σε χώρο σχολικού συγκροτήματος στην πρωτεύουσα Ντάκα το απόγευμα της Δευτέρας.

Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι και να τραυματιστούν περισσότεροι από πενήντα, σύμφωνα με τον στρατό και έναν πυροσβεστικό αξιωματούχο.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στον χώρο του σχολείου και κολεγίου Milestone, όπου εκείνη την ώρα υπήρχαν παιδιά. Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν φλόγες και καπνό να αναδύονται από το σημείο της συντριβής.

🚨 Horrifying visuals: Air Force Jet Crash in Dhaka – One Dead, Several Injured.



A Bangladesh Air Force Chengdu F-7 BGI crashed onto the campus of Milestone School and College in Dhaka's Uttara area this afternoon.



At least 1 person was killed and 4 others injured, according… pic.twitter.com/1ySQENlNCx