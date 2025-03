Τουλάχιστον 12 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους στα ανοιχτά της Ονδούρας

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή αεροσκάφους στα ανοικτά των ακτών της Ονδούρας, στην Καραϊβική το βράδυ της Δευτέρας, 17 Μαρτίου.

Το αεροσκάφος, το οποίο διαχειριζόταν η αεροπορική εταιρεία Lanhsa με έδρα την Ονδούρα, συνετρίβη στη θάλασσα περίπου ένα λεπτό μετά την απογείωσή του από το νησί Roatán.

Η εθνική αστυνομία και η πυροσβεστική υπηρεσία της Ονδούρας ανακοίνωσαν ξεχωριστά ότι πέντε άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ ένα άτομο αγνοείται ακόμη.

Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, αλλά ο δήμαρχος του Roatán δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι δεν οφειλόταν στον καιρό, ο οποίος ήταν φυσιολογικός. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ονδούρας δήλωσε ότι διεξάγεται έρευνα.

Το αεροσκάφος, ένα μοντέλο Jetstream 32, είχε απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο Juan Manuel Gálvez του νησιού στις 18:18 τοπική ώρα (00:18 ώρα Ελλάδας την Τρίτη, 18 Μαρτίου) και είχε προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Golosón στην La Ceiba, στην ηπειρωτική χώρα της Ονδούρας.

#HondurasPlaneCrash



At least 7 people died, after a plane crashed (#PlaneCrash) into water, just off the Caribbean coast of #Honduras on Monday night minutes after taking off from #Roatan Island.



Around 10 people were pulled out from the Wreckage alive.



The Jetstream Aircraft… pic.twitter.com/0fH7z7nXUp — Surya Reddy (@jsuryareddy) March 18, 2025

Ο αξιωματούχος της πολιτικής αεροπορίας Κάρλος Παντίγια δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP, ότι το αεροπλάνο «έκανε μια απότομη στροφή προς τα δεξιά του διαδρόμου προσγείωσης και έπεσε στο νερό».

Σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κυβέρνηση εξέφρασε την «αλληλεγγύη» της στις οικογένειες των θυμάτων.

«Η κυβέρνηση της Ονδούρας εκφράζει τη βαθιά λύπη της για το τραγικό δυστύχημα στο Ροατάν και συμμετέχει στο εθνικό πένθος», πρόσθεσε.

Ο δημοφιλής μουσικός από την Ονδούρα, Αουρέλιο Μαρτίνεζ, ήταν ένα από τα θύματα του δυστυχήματος, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Belize joins Honduras in mourning the passing of Aurelio Martínez Sauzo, one of six victims who perished in a plane crash near Roatán, Honduras.



Aurelio was a great friend of Belize and a true champion of Garífuna culture and music. As a renowned Garífuna musician, Aurelio was… pic.twitter.com/ST85A1n6P6 — Belize MFAFT 🇧🇿 (@MFABelize) March 18, 2025

Μεταξύ των τραυματισμένων επιβατών ήταν ένας 40χρονος Γάλλος πολίτης, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης Σαν Πέδρο Σούλα στην ηπειρωτική χώρα, δήλωσε ο ταγματάρχης Γουίλμερ Γκερέρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν δεκαπέντε επιβάτες, μαζί με δύο πιλότους και μια αεροσυνοδό, σύμφωνα με την αστυνομία.

🚨 Six dead after plane carrying 17 people crashes into sea in the Central American country of Honduras



▫️6 people's bodies have been found so far, says authorities



▫️The plane reportedly caught fire after it crashed into the sea pic.twitter.com/ybHfzkdBI1 — Anadolu English (@anadoluagency) March 18, 2025

Μετά το δυστύχημα, η πρόεδρος της Ονδούρας Σιομάρα Κάστρο «ενεργοποίησε αμέσως» την επιτροπή έκτακτης ανάγκης της χώρας, η οποία αποτελείται από όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων του στρατού, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του Ερυθρού Σταυρού και του υπουργείου Υγείας.

Γράφοντας στο X, δήλωσε ότι η ομάδα της επιτροπής «εργάζεται ακούραστα» για την παροχή βοήθειας.

«Είθε ο Θεός να προστατεύσει τις ζωές των ανθρώπων», πρόσθεσε ο Κάστρο.

Βίντεο που μοιράστηκαν αξιωματούχοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ομάδες διάσωσης να εργάζονται στο σκοτάδι κατά μήκος μιας βραχώδους ακτογραμμής, με μικρές βάρκες και φορεία.

🇭🇳🛩️ Twelve dead including famous singer in plane crash off remote island

Police and first reconsiders rush to save victims of a deadly plane crash off the Caribbean coast of Honduras after the plane went down shortly after taking off from Roatan Island



📽️ Footage shows first… pic.twitter.com/GR4HnxNRiI — 🔴 Press review and more 🛰️ (@EUFreeCitizen) March 18, 2025

Σε μια ανάρτηση στο X που συνοδευόταν από φωτογραφίες, οι ένοπλες δυνάμεις της Ονδούρας ανέφεραν ότι οι επιζώντες με τραύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Σαν Πέδρο Σούλα με αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας.

Με πληροφορίες από CBS News, Sky News

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Καναδάς: Συντριβή αεροσκάφους κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο του Τορόντο