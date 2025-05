Συντριβή αεροσκάφους στο Σαν Ντιέγκο: Υπάρχουν «πολλοί νεκροί» - «Τα καύσιμα έτρεχαν στον δρόμο»

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε γειτονιά στρατιωτικών κατοικιών στο Σαν Ντιέγκο το πρωί της Πέμπτης (22/5), «σκοτώνοντας άτομα που επέβαιναν στο αεροπλάνο», όπως επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο σημείο της συντριβής, ο βοηθός του αρχηγού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σαν Ντιέγκο, Νταν Έντι, δήλωσε ότι το αεροσκάφος χτύπησε περίπου 15 σπίτια, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά σε οικίες και αυτοκίνητα. «Μόλις περπάτησα ο ίδιος στο σημείο της συντριβής και μοιάζει σαν από ταινία», είπε ο Έντι.

Όπως φανέρωσε, περισσότεροι από ένας άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συντριβή και όλοι οι νεκροί ήταν στο αεροπλάνο. Εξήγησε ότι στο αεροσκάφος χωράνε 8 έως 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του πιλότου, αλλά οι αξιωματούχοι δεν γνωρίζουν πόσοι άνθρωποι ήταν στο αεροπλάνο όταν συνετρίβη. Το αεροσκάφος φαίνεται να είναι ένα ιδιωτικό τζετ Cessna, πρόσθεσε.

A Cessna Citation S/II with registration N666DS, crashes into Murphy Canyon neighborhood.



The Federal Aviation Administration confirmed the aircraft was heading to Montgomery-Gibbs Executive Airport with an unknown number of people on board.#aircraft pic.twitter.com/TfPAaLvHyz — FL360aero (@fl360aero) May 22, 2025

Everyone on board the Cessna 550 that crashed in San Diego has been confirmed dead, according to the AP.

The plane was attempting to land at Montgomery-Gibbs Executive airport when it hit a power line.

The plane could carry as many as of 8-10 people, according to RadarBox pic.twitter.com/m0WsuKbPdf — FlashFeed (@FlashFeed365) May 22, 2025

«Πιστεύουμε ότι έχουμε πολλούς νεκρούς, αλλά θα πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο για να βεβαιωθούμε τι συνέβη και πόσοι είναι οι νεκροί», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι κανείς που ήταν σε σπίτι ή στον δρόμο, δεν σκοτώθηκε. Σημειώνεται πως το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Ντιέγκο δήλωσε ότι ένα άτομο νοσηλεύτηκε και δύο άλλα έφεραν ελαφρά τραύματα.

Πολλές γειτονιές στην περιοχή εκκενώθηκαν λόγω της διαρροής καυσίμων από τη συντριβή. «Έχουμε καύσιμα από το αεροσκάφος παντού», είπε. «Έχουμε επικίνδυνα υλικά στο σημείο αυτή τη στιγμή και έχουμε ζητήσει περισσότερη βοήθεια για αυτό».

Περιγράφοντας τον τόπο της συντριβής στους δημοσιογράφους, ο αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ ​​Γουόλ, δήλωσε ότι υπήρχαν «καύσιμα από το αεροσκάφος που έτρεχαν στον δρόμο και όλα πήραν φωτιά ταυτόχρονα». «Ήταν αρκετά φρικτό να το βλέπεις», είπε.

Ο Ραούλ Καμπιγιό, μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Σαν Ντιέγκο, δήλωσε σε ανακοίνωσή του στο X ότι «πολλά σπίτια χάθηκαν», αλλά ότι «δεν κινδυνεύουν άλλοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή». «Προσεύχομαι για όσους έχασαν τη ζωή τους και θα βοηθήσουμε τους πληγέντες να ανακάμψουν», πρόσθεσε.

SMALL PLANE CRASHES INTO SAN DIEGO NEIGHBORHOOD: A Cessna 550 aircraft crashed into a residential area near Montgomery-Gibbs Executive Airport in San Diego, setting 15 homes on fire and prompting evacuations across several blocks. The crash occurred during dense fog conditions… pic.twitter.com/A6x3GGkdO1 — Crown Intelligence Group (@crownintelgroup) May 22, 2025

RING CAMERA shows the flames when a Cessna crashed on Sample St. Families woke up to this horrific sight in military housing in #Tierrasanta . No one had to be transported to the hospital in the neighborhood. SDFD is not aware how many people were on board the small plane. @CBS8 pic.twitter.com/pRd5jWbCO8 — Neda Iranpour (@NedaNews) May 22, 2025

Ο Φόρεστ Γκάλαχερ, ο οποίος ζει στην περιοχή, είπε ότι ένας «δυνατός κρότος» τον ξύπνησε από τον ύπνο. «Βγήκα έξω στους γείτονές μου στον δρόμο και μύρισα μια περίεργη μυρωδιά καμένου, σαν μυρωδιά καουτσούκ, πλαστικού», είπε. «Βγήκα έξω για να δω τι γίνεται και τότε είδα το αυτοκίνητο να καίγεται».

Σε δήλωσή του στο X, το Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Ντιέγκο προέτρεψε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και δήλωσε ότι περισσότερες πληροφορίες θα κοινοποιηθούν μόλις γίνουν διαθέσιμες. Επισης, δύο τοπικά δημοτικά σχολεία έκλεισαν για σήμερα.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο, Τοντ Γκλόρια, ευχαρίστησε όσους έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να βοηθήσουν. «Κάθε κάτοικος του Σαν Ντιέγκο εκφράζει την εκτίμησή του σε αυτούς τους ήρωες που έκαναν τη δουλειά τους σήμερα το πρωί», είπε. «Είναι μια τραγωδία, και για άλλη μια φορά, οι καρδιές μας είναι με όσους έχουν πληγεί».

«Θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ σε όλη αυτή την προσπάθεια για να διασφαλίσουμε, για άλλη μια φορά, ότι οι οικογένειες που έχουν πληγεί, καθώς και όσοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα σπίτια τους, θα έχουν την κατάλληλη υποστήριξη», πρόσθεσε.

Να σημειωθεί πως δεν είναι γνωστός ακόμη ο αριθμός των επιβατών στο αεροσκάφος.

Με πληροφορίες από NBC NEWS