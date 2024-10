Λίαμ Πέιν: Τα πρώτα αποτελέσματα της νεκροψίας - Από τι πέθανε

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής που διενεργήθηκε στον τραγουδιστή και πρώην μέλος του συγκροτήματος One Direction Λίαμ Πέιν ο οποίος έπεσε από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου και πέθανε.

Ο 31χρονος Βρετανός πέθανε από πολλαπλές κακώσεις και εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία, την οποία προκάλεσε η πτώση, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του εισαγγελέα της Αργεντινής. Η έκθεση της νεκροψίας-νεκροτομής κάνει λόγο για τραύματα που είναι συμβατά με εκείνα τα οποία προκαλεί μια πτώση από ύψος. Τα τραύματα στο κεφάλι επαρκούσαν για να οδηγήσουν σε θάνατο.

Ο Πέιν, ηλικίας 31 ετών, που έγινε διάσημος από τη συμμετοχή του στο συγκρότημα One Direction, βρέθηκε νεκρός, αφότου έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου, όπου βρισκόταν το δωμάτιό του σε ένα ξενοδοχείο στο Μπουένος Άιρες.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, μια σειρά ουσιών κατασχέθηκαν από το δωμάτιο του μουσικού, οι οποίες υποδηλώνουν κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών, με το γραφείο του εισαγγελέα να επισημαίνει ότι ο Πέιν θα μπορούσε να είχε πέσει ενώ βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ή να είχε χάσει τελείως τις αισθήσεις του.

Ο Λίαμ έκανε διακοπές στο Μπουένος Άιρες με την Αμερικανίδα φίλη του Κέιτ Κάσιντι, αλλά εκείνη επέστρεψε στις ΗΠΑ λίγες ημέρες νωρίτερα. Το ζευγάρι ταξίδεψε στην Αργεντινή στα τέλη Σεπτεμβρίου και ο Λίαμ Πέιν μοιράζονταν κοινά τους στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίαμ Πέιν: Το τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση του Μπουένος Άιρες πριν εντοπιστεί νεκρός

Ένα άτομο που αυτοπροσδιορίστηκε ως εργαζόμενος στο ξενοδοχείο Casa Sur στο Μπουένος Άιρες έκανε πανικόβλητο κλήση στην Άμεση Δράση της Αργεντινής ζητώντας «επείγουσα» βοήθεια πριν ο Λίαμ Πέιν πέσει από το μπαλκόνι του διαμερίσματος.

