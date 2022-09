Το Κρεμλίνο παραδέχτηκε «λάθη» στη διαδικασία επιστράτευσης - Σενάρια για «κλείσιμο συνόρων και στρατιωτικό νόμο»

Το Κρεμλίνο παραδέχτηκε «λάθη» στη διαδικασία επιστράτευσης εφέδρων στον πόλεμο της Ουκρανίας, εν μέσω σφοδρής δημόσιας κατακραυγής, με τον εκπρόσωπό του να διαψεύδει προσώρας σενάρια κλεισίματος συνόρων και στρατιωτικού νόμου για την αποτροπή «διαρροών» στρατεύσιμων.

«Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το διάταγμα παραβιάστηκε», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας πως «όλα τα λάθη θα διορθωθούν».

Σύμφωνα με διάφορες πηγές και δημοσιεύματα, φύλλο πορείας έλαβαν άνθρωποι χωρίς στρατιωτική εμπειρία, ή ακόμη και ηλικιωμένοι και ασθενείς.

Διαψεύδονται τα σενάρια για κλείσιμο συνόρων

Ο πρόεδρος Πούτιν ανακοίνωσε αυτό που περιέγραψε ως «μερική επιστράτευση» στις 21 Σεπτεμβρίου, με τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού να κάνει αργότερα λόγο για κλήση περί των 300.000 εφέδρων.

Ωστόσο, σύμφωνα με αντιπολιτευόμενα μέσα, ο αριθμός αυτός εφέδρων μπορεί να φτάσει το 1 εκατομμύριο, επικαλούμενα παράγραφο του διατάγματος που, λόγω απορρήτου, αποκρύφθηκε από τη δημοσιευμένη εκδοχή του διατάγματος στην επίσημη ιστοσελίδα του Κρεμλίνου.

"Please, somebody stop Putin."



Many people are fleeing Russia by car and plane after President Putin said he wants to partially mobilize military reservists. pic.twitter.com/zhdZ3qS5fy — DW News (@dwnews) September 24, 2022

Κατά τη σημερινή ενημέρωση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου παραδέχτηκε τα λάθη, σημειώνοντας πως «σε κάποιες περιφέρειες οι κυβερνήτες εργάζονται για να διορθώσουν την κατάσταση».

Ο ίδιος διεμήνυσε πως δεν έχει ενημέρωση για τυχόν απόφαση κλεισίματος των ρωσικών συνόρων και επιβολής στρατιωτικού νόμου, σενάρια που διακινήθηκαν νωρίτερα ως μέτρο αποτροπής των εφέδρων να διαφύγουν στο εξωτερικό.



Οργισμένες οι αντιδράσεις

Σημειώνεται πως η επιστράτευση προκάλεσε οργισμένες διαδηλώσεις και οδήγησε σε χιλιάδες συλλήψεις μετά την ανακοίνωσή της από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα.

Πολλοί Ρώσοι φαίνεται επίσης πως επέλεξαν να φύγουν από τη χώρα αν ληφθεί υπόψη η αυξημένη συρροή στα σύνορα με τη Γεωργία, το Καζακστάν, τη Φινλανδία ή τη Μογγολία. Αυξήθηκαν επίσης κατακόρυφα τα αεροπορικά ταξίδια.

Αυτή η συρροή τροφοδότησε φόβους πως η Ρωσία θα απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα των ανδρών σε ηλικία που μπορούν να πολεμήσουν.

A group of women successfully chases away a lone policeman at an anti-mobilisation protest in Dagestan https://t.co/TBCl9khPGK pic.twitter.com/jwJLqVPIcO — Francis Scarr (@francis_scarr) September 25, 2022

Χθες, Κυριακή, η Νόβαγια Γκαζέτα ανέφερε στον ιστότοπό της πως 261.000 άνδρες έχουν φύγει από τη χώρα αφότου ανακοινώθηκε η μερική επιστράτευση, επικαλούμενη μη κατονομαζόμενη πηγή στην προεδρική διοίκηση της Ρωσίας.

Verkhny Lars checkpoint. #Russians are leaving for #Georgia in droves to avoid mobilization



After the mobilization was announced, 261,000 men left Russia, reports "Novaya Gazeta. Europe", citing a source in the presidential administration. pic.twitter.com/7jRwoU7cmA — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022

Ο δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα Πάβελ Τσίκοφ δήλωσε πως οι συνοριοφρουροί στο μοναδικό εν λειτουργία σημείο διέλευσης της Ρωσίας με τη Γεωργία σταμάτησαν κάποιους ανθρώπους από την έξοδο, επικαλούμενοι τον νόμο για την επιστράτευση, Ο τοπικός υπουργός Εσωτερικών δήλωσε την Κυριακή πως υπήρχε ουρά 2.300 αυτοκινήτων στο σημείο διέλευσης Verkhny Lars.

Με πληροφορίες από BBC/Reuters