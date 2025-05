Κίνα: Nαυάγιο δύο τουριστικών σκαφών σε ποταμό μετά από ξαφνική καταιγίδα

Τρεις άνθρωποι νεκροί και δεκάδες τραυματίες, είναι ο τραγικός απολογισμός από το ναυάγιο δύο σκαφών, στον ποταμό Wu στη νοτιοδυτική Κίνα.

Τα δύο σκάφη που μετέφεραν τουρίστες, ανατράπηκαν μετά από ξαφνική βροχή και ισχυρούς ανέμους που έπληξαν τον ποταμό, ο οποίος είναι ένας από τους δύο μεγαλύτερους ποταμούς στην Κίνα.

Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, τουλάχιστον 70 άνθρωποι έπεσαν στον ποταμό, από τους οποίους σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι 60 έχουν τραυματιστεί.

Αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο κρατικό Beijing News ότι παρότι τα νερά ήταν βαθιά, αλλά μερικοί άνθρωποι κατάφεραν να κολυμπήσουν με ασφάλεια.

Ωστόσο, σημειώνεται πως μετά την ξαφνική κακοκαιρία, σημειώθηκε πυκνή ομίχλη που κάλυψε την επιφάνεια του ποταμού, δυσκολεύοντας το έργο των σωστικών συνεργείων.

