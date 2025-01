Καλιφόρνια: Σέρφερ έπιασε κολοσσιαίο κύμα 32 μέτρων κι έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ

Ένας σέρφερ στην Καλιφόρνια είναι πολύ πιθανό να έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ για το μεγαλύτερο κύμα που έχει σερφάρει ποτέ κανείς, με μια πρώτη εκτίμηση να τοποθετεί το ύψος του στα 32 μέτρα, ξεπερνώντας κατά πολύ το σημερινό ρεκόρ των 26 μέτρων.

Το κύμα «καβάλησε» ο 23χρνος Αλεσσάντρο «Alo» Σλεμπίρ στον κόλπο Half Bay, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια από το Σαν Φρανσίσκο. Μάλιστα, το κατόρθωμά του είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς ότι σημειώθηκε στην Καλιφόρνια και όχι στην παραλία Praia do Norte, στο Ναζαρέ της Πορτογαλίας, όπου καταγράφηκαν τα τρία προηγούμενα ρεκόρ.

Πιθανότατα θα χρειαστούν μήνες για να επιβεβαιωθεί ότι όντως πρόκειται για παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά ανεξαρτήτως του πορίσματος, τα πλάνα από την προσπάθεια του Σλεμπίρ είναι άκρως εντυπωσιακά. Στο γυμνό μάτι, το κύμα που σερφάρει ο 23χρονος φαίνεται ακόμη μεγαλύτερο από 32 μέτρα, καθώς σκεπάζει όλο τον ορίζοντα γύρω από τον Σλεμπίρ.

