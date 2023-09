Ισπανία: Ένας νεκρός μετά από καταρρακτώδεις βροχές - Αγνοούνται δύο άτομα

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο αγνοούνται μετά από καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ισπανίας.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, ο θάνατος του ανθρώπου σημειώθηκε στο δήμο Κασαρούμπιος ντελ Μόντε, κοντά στο Τολέδο στην κεντρική Ισπανία.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας της Καστίλλης-Λα-Μάντσα Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε δήλωσε πως «είχαμε μια ημέρα και μια νύχτα πολύ δύσκολες», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου.

Παράλληλα, στην κοινότητα Αλντέα ντε Φρέσνο, στην περιφέρεια της Μαδρίτης, αγνοείται ένας πατέρας και ο γιος του, αφού το όχημά τους παρασύρθηκε από τα νερά ποταμού που υπερχείλισε, σύμφωνα με τον Χαβέρ Τσιβίτε, εκπρόσωπο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Μαδρίτης.

Spain is hit by a hurricane



The Hurricane Dana and torrential downpours led to severe flooding in Spain. The subway is flooded in #Madrid.



Residents of the capital and the district of Mancha Alta de Toledo were urged not to leave their homes.