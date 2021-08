Λιγότερο από 1% των πλήρως εμβολιασμένων κατά της Covid-19 μολύνονται μετά τον εμβολιασμό, σύμφωνα με ανάλυση του Kaiser Family Foundation (KFF) με βάση επίσημα κρατικά στοιχεία των ΗΠΑ.



Όπως μάλιστα μεταδίδει το CNN επικαλούμενο στοιχεία των CDC, πάνω από το 99,99% των πλήρως εμβολιασμένων Αμερικανών, ούτε νοσηλεύτηκαν, ούτε πέθαναν από COVID-19 (σ.σ ακόμα κι αν μολύνθηκαν από κορωνοϊό).

Η αμερικανική κυβέρνηση αναφέρει μόνο στοιχεία για μολύνσεις μετά τον πλήρη εμβολιασμό που καταλήγουν σε νοσηλεία στο νοσοκομείο ή θάνατο.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία των αμερικανικών CDC, ποσοστό λιγότερο του 0.004% όσων έχουν εμβολιαστεί πλήρως ενάντια στην Covid-19 εμφάνισαν μόλυνση που οδήγησε σε νοσηλεία, και λιγότερο από 0,001% πέθανε από την ασθένεια.

Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 6.600 περιστατικά νόσησης σε σύνολο περισσότερων από 163 εκατομμύρια πλήρως εμβολιασμένων πολιτών στις ΗΠΑ.

