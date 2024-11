Μπάιντεν σε Τραμπ: «Είσαι ευπρόσδεκτος» - «Η πολιτική είναι σκληρή» του απαντά

Νικητής επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, στη συνάντηση που έχει με τον Τζο Μπάιντεν.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο και ο νέος πλανητάρχης έφτασε αεροπορικώς, λίγo πριν το πολυαναμενόμενο meeting, στις 11 π.μ. τοπική ώρα (6 μ.μ. ώρα Ελλάδας), συνοδευόμενος από τον Έλον Μασκ.

Ο Τραμπ έφτασε μόνος του χωρίς τη συνοδεία της Μελάνια Τραμπ, η οποία σύμφωνα με όσα γράφουν τα διεθνή πρακτορεία, αρνήθηκε την πρόσκληση του απερχόμενου προέδρου στο Οβάλ Γραφείο. Πρώτος ο Μπάιντεν εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στον διάδοχό του.

«Η πολιτική είναι σκληρή» φέρεται να είπε ο Τραμπ στον Μπάιντεν, λίγο αφού έκαναν χειραψία καθισμένοι μπροστά από το τζάκι. «Και σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ωραίος κόσμος. Αλλά είναι ένας ωραίος κόσμος σήμερα» πρόσθεσε.

