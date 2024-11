Ειρωνική απάντηση Μπάιντεν σε ερώτηση δημοσιογράφου για τους ομήρους της Χαμάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επιτέθηκε σε δημοσιογράφο της ισραηλινής τηλεόρασης την Τρίτη, αφότου αυτή τον ρώτησε εάν πίστευε ότι μια συμφωνία για την απελευθέρωση δεκάδων ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας είναι δυνατή προτού να αποχωρήσει από την εξουσία τον Ιανουάριο.

«Πρόεδρε Μπάιντεν, πιστεύεις ότι μπορούμε να πετύχουμε μια συμφωνία για τους ομήρους μέχρι το τέλος της θητείας σου;», ρώτησε η Neria Kraus του Channel 13 του Ισραήλ, τον 81χρονο απερχόμενο πρόεδρο, πριν από τη συνάντησή του με τον Ισαάκ Χέρτσογκ, πρόεδρο του εβραϊκού κράτους.

«Πιστεύεις ότι μπορείς να μη χτυπηθείς στο κεφάλι από μια κάμερα πίσω σου;» απάντησε εκνευρισμένος ο Μπάιντεν.

Η Kraus απαθανάτισε τη στιγμή σε βίντεο και φαινόταν να συγκρατεί τα γέλια καθώς ο Μπάιντεν στρεφόταν στη συνάντησή του στο Οβάλ Γραφείο με τον Χέρτζογκ, τον οποίο χαιρέτισε ως «προσωπικό φίλο».

REPORTER: “Mr. President, do you think you can get a ceasefire deal done by the end of your term?”



BIDEN: “Do you think that you can get hit in the head by the camera behind you?” pic.twitter.com/LHqaB8DNpT