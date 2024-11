Μάικ Γουόλτς: Ο νέος Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ είναι «φίλος των Κούρδων» και φοβίζει τον Ερντογάν

Ο Μάικ Γουόλτς διορίζεται Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζεται για μια δεύτερη θητεία ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

Τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι οι ελπίδες του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για βελτιωμένες σχέσεις με την Ουάσιγκτον ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις, καθώς ο Μάικ Γουόλτς ένας άνθρωπος γνωστός για τη στάση του κατά της Τουρκίας σε βασικά ζητήματα, θεωρείται «καλός φίλος των Κούρδων».

Ο Γουόλτς, ένας συνταξιούχος αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού των ΗΠΑ, είναι μέλος της δικομματικής «Κουρδικής Ομάδας» στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, μιας ομάδας που επικεντρώνεται στην καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ-Κούρδων και είναι εδώ και πολύ καιρό ένθερμος υποστηρικτής των Κούρδων, όπως αναφέρουν Κούρδοι πολιτικοί.

Ένας από τους Τούρκους δημοσιογράφους του διαδικτύου, οι οποίοι κάνουν αναρτήσεις στα αγγλικά και έσπευσαν να κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου προς τους απανταχού Τούρκους, ο Γιουνούς Παξόι, ο οποίος είχε καλύψει ενδελεχώς και το θέμα του Φετουλάχ Γκιουλέν, υπενθύμισε με έμφαση ότι ο Γουόλτς είχε αποκαλέσει το YPG «τους καλύτερους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή μετά το Ισραήλ» και πρότεινε κυρώσεις κατά Τούρκων αξιωματούχων για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας το 2019 εναντίον κουρδικών θέσεων στη Συρία.

Ο Γουόλτς εισήλθε για πρώτη φορά στο Κογκρέσο των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2019, διαδεχόμενος τον Ρον ντε Σάντις, ο οποίος έθεσε υποψηφιότητα και εξελέγη κυβερνήτης της Φλόριντα. Η υποστήριξη του Γουόλτς στους Κούρδους έγινε σύντομα έκδηλη. Το έτος 2021 σηματοδότησε την 30ή επέτειο της «Επιχείρησης Provide Comfort», κατά του Σαντάμ Χουσεΐν το 1991.

Η κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους πήρε μια φρικτή απόφαση στο τέλος του πολέμου. Πίστευε ότι μετά από μια τόσο τεράστια ήττα, ο Σαντάμ θα ανατρεπόταν με στρατιωτικό πραξικόπημα. Αλλά δεν έγινε πραξικόπημα και αφού ο Μπους κήρυξε πρόωρη κατάπαυση του πυρός, ο Σαντάμ κινήθηκε εναντίον των Κούρδων, που είχαν επαναστατήσει εναντίον του. Σύμφωνα με το επίσημο αφήγημα, ο πληθυσμός φοβόταν ότι ο Σαντάμ θα χρησιμοποιούσε χημικά όπλα εναντίον τους (όπως έκανε εναντίον των Σιιτών στο νότο) και κατέφυγαν μαζικά στα σύνορα με την Τουρκία και το Ιράν. Αυτή η τρομερή σκηνή είναι που ώθησε τον Μπους να αντιστρέψει την πορεία του και να στείλει τις αμερικανικές δυνάμεις πίσω στο Ιράκ για να εφαρμόσουν την επιχείρηση. Το 2021, ο Γουόλτς εισήγαγε ένα ψήφισμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για να τιμήσει την 30ή επέτειο του Provide Comfort. Αφού πέρασε από τη Βουλή, πέρασε στη Γερουσία, η οποία χαιρέτισε τη «σημαντική συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιρακινού Κουρδιστάν». Δυστυχώς όμως για τους Κούρδους, το ψήφισμα δεν εγκρίθηκε ποτέ και από τα δύο σώματα στην ίδια θητεία. Αρχικά, η Βουλή το ενέκρινε, αλλά η Γερουσία όχι. Στη συνέχεια, η Γερουσία το ενέκρινε, αλλά η Βουλή όχι.

Το 2019, ο Γουόλτς κατέθεσε προς ψήφιση νομοσχέδιο που επιδιώκει να επεκτείνει το πρόγραμμα Ειδικής Βίζας Μετανάστευσης στους Κούρδους μαχητές της Συρίας που βοήθησαν στις επιχειρήσεις κατά του ISIS στη Συρία και που τότε βρίσκονταν υπό καταδίωηξη, μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αποσύρει τους στρατιώτες των ΗΠΑ από τη Συρία και αφότου έδωσε το «πράσινο φως» στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον στρατό των μισθοφόρων και τζιχαντιστών του να εισβάλουν και να καταλάβουν περιοχές της βόρειας Συρίας.

Τον Αύγουστο του 2022, ο Γουόλτς, μαζί με δύο άλλους βουλευτές έγραψαν στον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν μια επιστολή καλώντας την κυβέρνηση Μπάιντεν να στηρίξει την KRG ενάντια στην πίεση να περιορίσει την παραγωγή ενέργειας που προερχόταν από το Ιράν και τα φιλοϊρανικά κόμματα στη Βαγδάτη.

Τον Φεβρουάριο του 2023, ο Γουόλτς, μαζί με άλλους δύο βουλευτές, έγραψε άλλη μια επιστολή, αυτή τη φορά στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Κάλεσαν την κυβέρνησή του να κάνει περισσότερα για να στηρίξει την περιοχή του Κουρδιστάν στις διαφορές της με τη Βαγδάτη, ενώ ζήτησαν επίσης μια σκληρότερη πολιτική έναντι του Ιράκ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ισχυρή επιρροή του Ιράν.

Μια απόφαση που ελήφθη από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (ICC-ICA) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου που εδρεύει στο Παρίσι, ουσιαστικά σταμάτησε τις εξαγωγές κουρδικού πετρελαίου. Τον Μάρτιο του 2023, το ICC-ICA καταδίκασε την KRG, απαγορεύοντας την εξαγωγή πετρελαίου της μέσω του αγωγού Ιράκ - Τουρκίας. Μετά από αυτή την απόφαση, ο Γουόλτς κάλεσε την κυβέρνηση Μπάιντεν να πιέσει σθεναρά τη Βαγδάτη προκειμένου να την υποχρεώσει να συμφωνήσει στην επανάληψη των εξαγωγών κουρδικού πετρελαίου.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν πρέπει να ασκήσει πραγματική πίεση στην κυβέρνηση του Ιράκ να ανοίξει ξανά τις εξαγωγές πετρελαίου για την περιοχή του Κουρδιστάν», έγραψε ο Γουόλτς στο Twitter. «Μεταφορές δολαρίων ΗΠΑ στο Ιράκ από το Υπουργείο Οικονομικών του @USTreasury, επανειλημμένες παραιτήσεις από κυρώσεις και προσδιορισμοί βασικών ατόμων και οντοτήτων πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι».

