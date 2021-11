Έστω και για 1 ώρα και 25 λεπτά, η Κάμαλα Χάρις έγραψε ιστορία. Έγινε η πρώτη γυναίκα που εκτέλεσε χρέη προέδρου των ΗΠΑ.

Η μεταβίβαση εξουσίας από τον πρόεδρο στην αντιπρόεδρο έγινε καθώς ο Τζο Μπάιντεν θα υποβάλλονταν σε κολονοσκόπηση και θα ήταν υπό την επήρεια αναισθησίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο 79χρονος ανέλαβε ξανά καθήκοντα.

Συγκεκριμένα, ο Τζο Μπάιντεν ενημέρωσε την ηγεσία του Κογκρέσου για τη μεταβίβαση εξουσίας στις 10:10 (τοπική ώρα) και ανέκτησε την εξουσία στις 11:35, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

«Ο πρόεδρος μίλησε με την αντιπρόεδρο και τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Ρον Κλάιν στις 11:35 και ήταν σε καλή διάθεση και εκείνη την στιγμή ανέλαβε ξανά καθήκοντα», έγραψε στο Τwitter η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι και συμπλήρωσε ότι ο Μπάιντεν θα παραμείνει στο Εθνικό Στρατιωτικό Κέντρο Υγείας Walter Reed για την ολοκλήρωση του τσεκ απ ρουτίνας.

.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical.