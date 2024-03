«Η γυναίκα μου το έχει με τα καλλιτεχνικά»: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ρίχνει την ευθύνη στην Κέιτ για το photogate;

Νεότευκτο κέντρο νεότητας στο δυτικό Λονδίνο επισκέφθηκε το πρωί της Πέμπτης ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και συμμετείχε σε δραστηριότητες μαζί με νέους και παιδιά της περιοχής.

Ο διάδοχος του θρόνου έπαιξε μπιλιάρδο και μπάσκετ μαζί με τα παιδιά και συμμετείχε στην παρασκευή μπισκότων. Ο πρίγκιπας της Ουίλιαμ φόρεσε ποδιά και καθώς προσπαθούσε να διακοσμήσει τα μπισκότα με σχέδια, ανέφερε αστειεύομενος: «H γυναίκα μου το έχει με τα καλλιτεχνικά. Ακόμα και τα παιδιά μου είναι πιο ικανά στα καλλιτεχνικά από μένα».

Αν και τα παιδιά που συμμετείχαν μαζί του στο μάθημα παρασκευής μπισκότων γέλασαν με το «αστείο» του πρίγκιπα, δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο τον επικρίνουν καθώς μόλις τέσσερις μέρες νωρίτερα ξέσπασε το σκάνδαλο με την πειραγμένη φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον. Το παλατι του Κένσινγκτον έδωσε στη δημοσιότητα μια οικογενειακή φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον με τα τρία παιδιά της την Κυριακή, 10 Μαρτίου, με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας στη Βρετανία.

Το βράδυ της ίδιας μέρα έξι από τα μεγαλύτερα διεθνή πρακτορεία, μεταξύ των οποίων, Getty, AFP, Associated Press και PA, απέσυραν την επίμαχη φωτογραφία, την οποία χαρακτήρισαν «πειραγμένη ψηφιακά». Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε, με τους ειδικούς να επισημαίνουν, τουλάχιστον, 16 «αντιφάσεις» στη φωτογραφία, η πριγκίπισσα της Ουαλίας απολογήθηκε δημόσια τη Δευτέρα και ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ευθύνη. Με ανάρτηση στο X η μέλλουσα βασίλισσα ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε και υποστήριξε πως, ως ερασιτέχνης φωτογράφος, κάποιες φορές πειραματίζεται με το photoshop.

Το σκάνδαλο με τη ρετουσαρισμένη φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον πολύ γρήγορα έλαβε διεθνείς διαστάσεις ενώ οι θεωρίες συνωμοσίας για την υγεία της πριγκίπισσας διαδέχονται ανεξέλεγκτα η μία την άλλη. Είναι η πρώτη φορά που τα διεθνή πρακτορεία αποσύρουν φωτογραφία που διένειμε το παλάτι, γράφουν τα βρετανικά ταμπλόιντ και τονίζουν πως η επίμαχη φωτογραφία, που είχε στόχο να κατευνάσει τις φήμες για την υγεία της πριγκίπισσας, γύρισε τελικά μπούμερανγκ στα βρετανικά ανάκτορα.

Η Μορίν Κάλαχαν, αρθρογράφος στη Daily Mail, σε πρόσφατο άρθρο της κατακεραυνώνει τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον κατηγορεί πως άφησε μόνη την ευάλωτη και ασθενή Κέιτ Μίντλετον να αναλάβει την ευθύνη για μια φωτογραφία που τράβηξε εκείνος την περασμένη εβδομάδα στους κήπους του Κάστρου του Ουίνδσορ. Η ίδια αναφέρει πως, όταν το παλάτι δίνει μια φωτογραφία στη δημοσιότητα, αυτή πρώτα περνά από τον έλεγχο του γραφείου Τύπου, των γραμματέων και ενίοτε και από τον έλεγχο του μονάρχη.

Η Κάλαχαν αναρωτιέται, αν κάτι παρόμοιο είχε συμβεί στην βασίλισσα Καμίλα, θα την άφηνε ο Κάρολος ανυπεράσπιστη και εκτεθειμένη; Στο ίδιο μήκος κύματος ο αμερικανικός ιστότοπος TMZ γράφει πως ο Ουίλιαμ συνεχίζει κανονικά τα βασιλικά καθήκοντα σαν να μη συμβαίνει τίποτα ενώ την ίδια στιγμή ολόκληρος ο πλανήτης συζητά το σκάνδαλο που συγκλονίζει το παλάτι με πρωταγωνίστρια την σύζυγό του.

