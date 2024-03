Το φιάσκο με τη φωτογραφία της Κέιτ: Τι έδειξε η ψηφιακή ανάλυση

Η ψηφιακή ανάλυση της φωτογραφίας της Κέιτ Μίντλετον, για την οποία έχει ξεσπάσει σκάνδαλο στο Ηνωμένο Βασίλειο, έδειξε πως πρόκειται για σύνθεση «πολλών εικόνων».

Αυτό αναφέρουν σήμερα μέσα ενημέρωσης στη Βρετανία, καθώς ο θόρυβος από την απόσυρση της φωτογραφίας και τη δημόσια συγγνώμη της Κέιτ για την «επεξεργασία» που παραδέχθηκε πως έκανε, δεν λέει να κοπάσει. Η Κέιτ έχει «εξαφανιστεί» από τη δημόσια σφαίρα εδώ και δύο μήνες, λόγω προβλήματος υγείας και επέμβασης στην κοιλιακή χώρα, που δεν έχει διευκρινιστεί σε τι ακριβώς αφορά. Το Σάββατο, η βασιλική οικογένεια δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία της μετά από τόσο καιρό, όμως τελικά υποχρεώθηκε να παραδεχθεί πως ήταν «επεξεργασμένη». Η ίδια η πριγκίπισσα της Ουαλίας πραδέχθηκε χθες πως εκείνη επεξεργάστηκε τη φωτογραφία, καθώς «παρασύρθηκε», ούσα ερασιτέχνης φωτογράφος και αυτή.

Εν τούτοις, η φωτογραφία που φαίνεται «πειραγμένη» σε πολλά σημεία, εάν κάποιος την εξετάσει προσεκτικά, τελικά φαίνεται πως αποτελεί photoshop «πολλών εικόνων». Όπως αναφέρει η Telegraph, το ψηφιακό αποτύπωμα της φωτογραφίας δείχνει ότι «έχει ενώσει πολλές φωτογραφίες, χρησιμοποιώντας το Photoshop». Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι έχει χρησιμοποιηθεί η λειτουργία «copy – paste», πιθανότατα στην περιοχή του προσώπου της Κέιτ. Το γεγονός φαίνεται πως επιβεβαιώνεται από την καθαρή οριζόντια γραμμή που φαίνεται μπροστά στο στήθος της πριγκίπισσας, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Τα “metadata” της φωτογραφίας δείχνουν ακόμη ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε την Παρασκευή, στο Adelaide Cottage, που είναι το σπίτι της οικογένειας στο Γουίνδσορ. Η πρώτη επεξεργασία έγινε στις 21:54 το βράδυ, ενώ η δεύτερη το πρωί του Σαββάτου, στις 09:39. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η εικόνα αποθηκεύτηκε στο λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών Adobe Photoshop, δύο φορές, σε συσκευή Apple Mac. Η φωτογραφία τραβήχτηκε από μηχανή Canon 5D IV, που κοστίζει 2.929 λίρες Αγγλίας, με φακό Canon 50mm, που κοστίζει 1.629 λίρες, σύμφωνα με την έρευνα της Telegraph, ενώ όπως ανακοίνωσε το παλάτι, την φωτογραφία τράβηξε ο πρίγκιπας της Ουαλίας.

Χρήστες των social media ξεκίνησαν άμεσα την έρευνα και ήδη κυκλοφορούν θεωρίες, βάσει των οποίων το πρόσωπο της Κέιτ στην περιβόητη φωτογραφία είναι «copy – paste» από παλιό εξώφυλλό της στη Vogue. Μάλιστα, πολλοί διατείνονται πως με ένα απλό πρόγραμμα photoshop μπορεί καθένας να διαπιστώσει του λόγου το αληθές.

Holy shit, I just did this myself and it’s a pixel perfect fit. Genuinely it’s 100% that this is the vogue cover photo photoshopped in.



Source: https://t.co/ff7cZc74Bn https://t.co/57BrLHtkxv pic.twitter.com/xO3KpUnfNB