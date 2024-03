Μπόρις Πιστόριους: «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει τη χώρα»

Ο Μπόρις Πιστόριους κατηγόρησε ανοιχτά τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφέροντας πως επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει την Γερμανία.

Οι δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Άμυνας κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν, έρχονται μετά την διαρροή εμπιστευτικών συνομιλίων μεταξύ Γερμανών αξιωματικών σχετικά με παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία. Τα μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας κάνουν λόγο για ηχογραφημένες απόρρητες συνομιλίες μεταξύ ανώτατων αξιωματικών της Γερμανίας, στις οποίες εξετάζουν μεταξύ άλλων ένα σενάριο χτυπήματος στην γέφυρα της Κριμαίας.

«Η ηχογράφηση αυτή χρησιμοποιείται για να αποσταθεροποιηθεί και να πληγεί η ενότητα της Γερμανίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπόρις Πιστόριους κατά τη διάρκεια δηλώσεών του σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο. «Πρόκειται σαφώς για υπονόμευση της ενότητάς μας, για πρόκληση πολιτικής διαίρεσης στο εσωτερικό και ελπίζω ειλικρινά ότι ο Πουτιν δεν θα τα καταφέρει και θα παραμείνουμε ενωμένοι», πρόσθεσε επίσης.

Σημειώνεται ότι το γεγονός της υποκλοπής έγινε γνωστό, όταν την Παρασκευή ρωσικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν μια 38λεπτη ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας Γερμανών αξιωματικών, κατά τη διάρκεια της οποίας ακούγονται να συζητούν για όπλα για την Ουκρανία αλλά και για ένα ενδεχόμενο πλήγμα σε γέφυρα στην Κριμαία. Από τη μεριά τους οι Ρώσοι αξιωματούχοι ζήτησαν εξηγήσεις ενώ η Γερμανία έκανε λόγο για προφανή υποκλοπή και δήλωσε πως ερευνά το θέμα.



«Το επεισόδιο είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή υποκλοπή και δημοσιοποίηση μιας συνομιλίας ... Είναι μέρος ενός πολέμου πληροφοριών τον οποίο διεξάγει ο Πούτιν. Είναι μια υβριδική επίθεση παραπληροφόρησης. Αφορά τη διαίρεση. Αφορά την υπονόμευση της ενότητάς μας», τόνισε καταλήγοντας.

German Defence Minister Boris Pistorius called for unity after the publication of the intercepted Bundeswehr conversation by Russia.



"It's a hybrid attack on disinformation - it's about division, it's about undermining our unity," he said. “We must not get on Putin's way."… pic.twitter.com/SgnwsSSOiR