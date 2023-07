Γέφυρα της Κριμαίας: «Χτυπήματα πίσω από τις εκρήξεις» - Αλληλοκατηγορούνται Μόσχα και Κίεβο

Ένα «έκτακτο περιστατικό» στη γέφυρα της Κριμαίας έχει σταματήσει τις τελευταίες ώρες τη σύνδεση της προσαρτημένης χερσονήσου με την υπόλοιπη χώρα σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο που υποστηρίζεται από τη Μόσχα.

Ο Σεργκέι Ακσένοφ, διορισμένος από τη Ρωσία ως επικεφαλής της Κριμαίας, δεν διευκρίνισε τη φύση του περιστατικού, αλλά πολλά κανάλια του Telegram ανέφεραν εκρήξεις στη γέφυρα. Νωρίτερα και το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine έκανε λόγο για «εκρήξεις» στο σημείο.

Από την πλευρά του, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το υπουργείο Μεταφορών, αναφέρει πως η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά, η οποία εντοπίζεται σε σημείο που βρίσκεται πλησιέστερα στη χερσόνησο.

Το CNN επικαλούμενο το κανάλι GreyZone του Telegram αναφέρει ότι δύο χτυπήματα φέρεται να σημειώθηκαν κατά της γέφυρας. Οι εκρήξεις ακούστηκαν γύρω στις 3:04 π.μ. και 3:20 π.μ. τοπική ώρα.

Στο μεταξύ, οι γονείς ενός κοριτσιού σκοτώθηκαν και η κόρη τους τραυματίστηκε καθώς ταξίδευαν με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο πάνω στη γέφυρα της Κριμαίας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Βιατσέσλαβ Γκλάντκοφ, κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Μπιέλγκοροντ.

«Το κορίτσι έχει τραυματιστεί» αρκετά σοβαρά, όμως το σκληρότερο είναι πως οι γονείς του σκοτώθηκαν, κι ο μπαμπάς κι η μαμά», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Πρόσθεσε ότι το αυτοκίνητο είχε πινακίδες της περιφέρειάς του και ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει επειγόντως με συγγενείς της οικογένειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι θάνατοι των δυο γονιών και ο τραυματισμός του παιδιού επιβεβαιώθηκαν από το υπουργείο Υγείας της ρωσικής περιφέρειας Κρασνοντάρ.

Με τις πληροφορίες γύρω από το συμβάν στη γέφυρα της Κριμαίας να παραμένουν συγκεχυμένες, Ρώσος αξιωματούχος κατηγόρησε την Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Κριμαίας δήλωσε ότι η γέφυρα δέχθηκε επίθεση από το «τρομοκρατικό καθεστώς» της Ουκρανίας και ότι το σιδηροδρομικό τμήμα της γέφυρας δεν υπέστη ζημιές.

Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας αναφέρουν ότι το συμβάν θα μπορούσε να είναι προβοκατόρικη ενέργεια από πλευράς Μόσχας.

«Τέτοιες προβοκάτσιες, που οι αρχές κατοχής της Κριμαίας ανακοινώνουν αμέσως, πολύ μεγαλόφωνα, είναι συνηθισμένος τρόπος των αρχών κατοχής της Κριμαίας και της επιτιθέμενης χώρας για να επιλύονται προβλήματα», δήλωσε η Νατάλια Χουμένιουκ, εκπρόσωπος της διοίκησης νότιας περιφέρειας των ένοπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

