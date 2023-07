Κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» στη γέφυρα της Κριμαίας - Δύο νεκροί και αναφορές για «έκρηξεις»

Σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» κηρύχθηκε στην, κατασκευασμένη από τη Ρωσία, γέφυρα της Κριμαίας, η οποία συνδέει τη χερσόνησο με τη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ, μετά από περιστατικό με δύο νεκρούς και μία τραυματία.

Παρότι δεν έχει διευκρινιστεί τι συνέβη στο σημείο, οι τοπικές αρχές ενημέρωσαν πως έχασε τη ζωή του ένα ανδρόγυνο, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά η κόρη τους, καθώς κινούνταν με το όχημά τους στη γέφυρα.

Νωρίτερα σήμερα, το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine έκανε λόγο για «εκρήξεις» στο σημείο, αλλά οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε καμία τέτοια ενημέρωση.

