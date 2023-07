Γαλλία: Νέος γύρος επεισοδίων, φλέγεται η Μασσαλία -Το 30% των συλληφθέντων είναι ανήλικοι

Για ακόμη μια νύχτα συνεχίζονται στη Γαλλία οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας μετά τον θάνατο 17χρονου από πυρά αστυνομικού.

Πριν από λίγη ώρα στη Μασσαλία ξεκίνησε νέος γύρος επεισοδίων με αφορμή τον θάνατο του 17χρονου, γεγονός που πυροδότησε βίαιες διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία. Νωρίτερα σήμερα απαγορεύτηκαν από τις τοπικές αρχές οι διαδηλώσεις στη Μασσαλία για το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ οι δημόσιες συγκοινωνίες σταμάτησαν στις 6 το απόγευμα και κινητοποιήθηκαν ενισχύσεις από την αστυνομία. Ωστόσο κατά τα φαινόμενα αυτό δεν εμπόδισε τους διαδηλωτές να κατέβουν εκ νέου στους δρόμους και να συγκρουστούν με την αστυνομία.

Στο μεταξύ ένα βίντεο με 41 Κινέζους τουρίστες που εγκλωβίστηκαν στα επεισόδια στη Μασσαλία χθες το βράδυ έχει γίνει viral στην Κίνα. Το λεωφορείο τους δέχθηκε επανειλημμένα επιθέσεις. Πολλοί χρήστες στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφουν ότι δεν θα ταξιδέψουν ποτέ στη Γαλλία μετά από αυτό.

A video of 41 petrified Chinese tourists stuck in the riots in Marseille last night is going viral in China.



Their bus repeatedly came under attack.



Many people on Chinese social media write that they will never travel to France after seeing this. pic.twitter.com/7JpuYbkLXs