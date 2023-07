Γαλλία: Εφιαλτική νύχτα με νέα έκρηξη βίας - Επεισόδια και σε Βέλγιο- Ελβετία

Ακόμη μια εφιαλτική νύχτα σημειώθηκε στη Γαλλία μετά το θάνατο του 17χρονου από πυρά αστυνομικού αν και οι επίσημες γαλλικές αρχές μιλούν για τα πρώτα δείγματα εκτόνωσης.

Τα νέα επεισόδια είχαν ξεκινήσει από νωρίς το απόγευμα σε πόλεις όπως η Μασσαλία και συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες κατά τόπους σε πόλεις της Γαλλίας.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους της Le Télégramme, τα επεισόδια συνεχίστηκαν μετά τις 3 τα ξημερώματα στη Βρέστη. Μια αντιπροσωπεία της Renault πυρπολήθηκε.

Vers 3h, tirs de feux d'artifice à Pontanézen, à Brest. Incendie à la concession Renault, était sous contrôle à 3h45 selon un policier sur place. pic.twitter.com/AJnUom99lQ — Le Télégramme (@LeTelegramme) July 2, 2023

Σύμφωνα με την Le Figaro o Vincent Jeanbrun, δήμαρχος του L'Haÿ-les-Roses στο Val-de-Marne, ανέφερε στο Twitter ότι το σπίτι του έγινε στόχος χθες το βράδυ. «Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου είναι σε σοκ και πληγωμένα », είπε ο δήμαρχος σε μήνυμα που αναρτήθηκε στις 2 τα ξημερώματα.

Cette nuit, un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie. Mon domicile a été attaqué et ma famille victime d'une tentative d’assassinat.



Ma détermination à protéger et servir la République est plus grande que jamais. Je ne reculerai pas. #PasPourRien #Emeutes ⤵️ pic.twitter.com/9HW1eAFCXN — Vincent Jeanbrun (@VincentJeanbrun) July 2, 2023

Ο ίδιος βρισκόταν στο δημαρχείο, εγκλωβισμένος από συρματοπλέγματα μετά από πολλαπλά επεισόδια εναντίον του δημαρχείου τις τελευταίες τρεις νύχτες. Εν τω μεταξύ, μια ομάδα αγνώστων ατόμων συγκεντρώθηκε μπροστά από το σπίτι του, όπου εκείνη την ώρα βρισκόταν η σύζυγός του και τα δύο μικρά παιδιά του. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν ένα αυτοκίνητο για να εμβολίσουν την πύλη του κήπου και κατόπιν πυρπόλησαν το όχημα, «με ξεκάθαρη πρόθεση να βάλουν φωτιά στο σπίτι του δημάρχου». Η σύζυγος του Vincent Jeanbrun τράπηκε σε φυγή με τα δύο παιδιά τους και τραυματίστηκε καθώς οι δράστες τους κυνηγούσαν.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γαλλία: Η βία ενός ετερογενούς αντισυστημισμού

Γαλλία: «Πιο ήσυχη» νύχτα είδε ο υπουργός Εσωτερικών

Παρόλα αυτά «πιο ήσυχη» σε σύγκριση με τις προηγούμενες βρήκε τη χθεσινή νύχτα ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την δράση της γαλλικής αστυνομίας. Οι γαλλικές αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, υποστηρίζουν πλέον πως άρχισαν να φαίνονται σημάδια εκτόνωσης της έντασης.

Nuit plus calme grâce à l’action résolue des forces de l’ordre qui ont notamment réalisé 427 interpellations depuis le début de soirée. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 2, 2023

Το υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε τον χθεσινοβραδινό απολογισμό των συλλήψεων που πραγματοποίησε η αστυνομία κατά τα επεισόδια αυτής της νύχτας: Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία συνελήφθησαν 719 άτομα.

Η πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν βρισκόταν μέχρι τις 02:30 (τοπική ώρα, 03:30 ώρα Ελλάδος) στο αρχηγείο της αστυνομίας στο Παρίσι, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, σύμφωνα με το BFMTV.

Ce soir, 45 000 policiers et gendarmes et des milliers de sapeurs pompiers sont mobilisés pour protéger et garantir l’ordre républicain.



Face aux violences, ils font preuve d’un courage exemplaire.



Je suis venue leur réaffirmer tout mon soutien et celui de mon gouvernement. pic.twitter.com/3NgFmmz86P — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) July 2, 2023

Στη Μασσαλία, όπου τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια και λεηλασίες, οι γαλλικές αρχές υποστηρίζουν πως οι δυνάμεις ασφαλείας απέτρεψαν την επανάληψη του ίδιου σκηνικού. Πέραν των συλλήψεων αναφέρθηκαν δύο τραυματισμοί αστυνομικών.

The most intense clashes with the police during this night’s rioting took place in the city of Marseille.



Nearly 500 rioters were arrested across France tonight pic.twitter.com/JTR4q2QqVa — Visegrád 24 (@visegrad24) July 2, 2023

Στο Παρίσι ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων. Οι γαλλικές αρχές μιλούν για αποτροπή των επεισοδίων και για μικρές ομάδες μαυροφορεμένων νεαρών. Ωστόσο ο δημοσιογράφος της Brut, Remy Buisine μοιράστηκε πλάνα από οδοφράγματα που σχηματίστηκαν κοντά στα Ηλύσια Πεδία, όπου ένα όχημα ανατράπηκε επίσης στο δρόμο.

Une voiture retournée et une barricade proche des Champs-Elysées pic.twitter.com/D9RAKkgyO3 — Remy Buisine (@RemyBuisine) July 1, 2023

Σύμφωνα με πλάνα που τράβηξαν δημοσιογράφοι από το μέσο «Actu» στη Ρεν, οι συγκρούσεις με την αστυνομία συνεχίστηκαν κοντά στο μετρό στο κέντρο της πόλης με ρίψεις πυροτεχνημάτων εναντίον της αστυνομίας.

🔴Affrontements entre émeutiers et forces de l’ordre sur la dalle Kennedy #Rennes #Nahel pic.twitter.com/mZlaNNBVZh — Actu Rennes (@Rennes24) July 1, 2023

Παρόμοια κατάσταση και στη Νις με εντάσεις και επεισόδια.

Manifestations après la mort de Nahel: des heurts sur la place Masséna à Nice pic.twitter.com/annevIGahS — BFMTV (@BFMTV) July 1, 2023

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέβαλε το ταξίδι του στη Γερμανία, όπου επρόκειτο μεταβεί χθες και να παραμείνει μέχρι την Τρίτη, εξαιτίας των ταραχών που συγκλονίζουν τη Γαλλία με αφορμή τον θάνατο του 17χρονου. Στα τέλη Μαρτίου είχε ματαιωθεί η επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία του βασιλιά Καρόλου Γ’ της Βρετανίας, εξαιτίας της κοινωνικής αναταραχής που συνδεόταν με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Μετά τη Γαλλία επεισόδια σε Βέλγιο και Ελβετία

Στο μεταξύ τα επεισόδια μεταφέρθηκαν και σε περιοχές του Βελγίου και της Ελβετίας. Οι ταραχές εξαπλώθηκαν και βίντεο δείχνουν πλάνα να επιχειρούνται επιθέσεις σε καταστήματα στην πόλη της Λωζάνης.

The riots spread from France and Belgium to Switzerland.



Riots are taking place and store are looted in the city of Lausanne.



This video shows the riot police storming toward protesters. pic.twitter.com/VBzp3b06rl — Visegrád 24 (@visegrad24) July 1, 2023