Γαλλία: Ρεκόρ συλλήψεων την τέταρτη νύχτα επεισοδίων- Ο Μακρόν τα έβαλε με τα social media

Σχεδόν 1.000 συλλήψεις σημειώθηκαν κατά την διάρκεια των επεισοδίων στη Γαλλία για τέταρτη νύχτα. Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας.

Αφορμή για το ξέσπασμα των βίαιων επεισοδίων σε μεγάλες πόλεις της Γαλλίας αποτέλεσε η δολοφονία 17χρονου από πυρά αστυνομικού κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου. Η κηδεία του 17χρονου Ναέλ Μ. , με καταγωγή από την Αλγερία, θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Ισχυρές δυνάμεις, τουλάχιστον 45.000 αστυνομικοί, επέτρεψαν να περιοριστούν τα επεισόδια αυτή την τέταρτη νύκτα ταραχών. Όμως «79 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν», περίπου 1.350 οχήματα πυρπολήθηκαν, 234 κτίρια πυρπολήθηκαν ή υπέστησαν ζημιές και περίπου 2.560 πυρκαγιές σημειώθηκαν σε δημόσιους χώρους, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

Στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα οξυμένη, με τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν να στέλνει εκεί ενισχύσεις. Αρκετές πόλεις επέβαλαν νυκτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κατάστημα όπλων και έκλεψαν κυνηγετικά τουφέκια, αλλά όχι πυρομαχικά, σύμφωνα με τις αρχές. Ένας άνδρας συνελήφθη με τουφέκι που πιθανότατα είχε αρπάξει από συγκεκριμένο κατάστημα, επεσήμανε η αστυνομία.

Police Unions in #France have written to #Macron threatening to revolt.



“Today the police are in combat as we are at war. Tomorrow we will be in the resistance and the government should be aware of this”pic.twitter.com/P0gZI7Q7tC