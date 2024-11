Εταιρεία κρουαζιέρας οργάνωσε τετραετές ταξίδι για όσους θέλουν να αποφύγουν τη θητεία Τραμπ

Η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ δεν χρήζει αποδοχής μεγάλου μέρους της Αμερικής και μια εταιρεία που διοργανώνει κρουαζιέρες, φρόντισε να εντάξει στα ταξίδια της, μια τετραετή απόδραση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Independed, η εταιρεία με την ονομασία Villa Vie Residences ανακοίνωσε λίγο μετά τις εκλογές, ένα νέο πρόγραμμα, που δίνει την ευκαιρία στους δυσαρεστημένους με το αποτέλεσμα ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ να επισκεφθούν πάνω από 140 χώρες. Με αυτό τον τρόπο, θα αποφύγουν τις ΗΠΑ και την προεδρεία Τραμπ, μιας και το πλάνο έχει διάρκεια σχεδόν όσο η θητεία του.

Σε δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εξήγησε το σκεπτικό της ομάδας, πίσω από αυτή την ιδέα: «Σκεφτήκαμε αυτή την εκστρατεία μάρκετινγκ πριν καν μάθουμε ποιος κέρδισε τις εκλογές. Ανεξάρτητα από το ποιος θα κέρδιζε, ο μισός πληθυσμός θα ήταν δυσαρεστημένος. Ειλικρινά, δεν έχουμε πολιτική άποψη. Απλώς θέλαμε να δώσουμε μια ευκαιρία απόδρασης στους ανθρώπους που αισθάνονται ότι απειλούνται» ανέφερε.

