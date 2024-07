Επίθεση σε ουκρανικό νοσοκομείο παίδων: Αγωνία για επιζώντες στα συντρίμια - Άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων

Τον γύρο του κόσμου κάνουν εικόνες από το κατεστραμμένο από ρωσικά πυρά, παιδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο στο Κίεβο της Ουκρανίας, με τις μαρτυρίες των εργαζομένων να περιγράφουν στιγμές πανικού.

Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχει παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια του κτηρίου μετά το χτύπημα στο μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια ρωσικής πυραυλικής επίθεσης.

Το χτύπημα κατέστρεψε σε μεγάλο βαθμό την τοξικολογική πτέρυγα του νοσοκομείου. Εκατοντάδες διασώστες και εθελοντές συμμετείχαν στην προσπάθεια να βρεθούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Αξιωματούχοι και προσωπικό έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι δεν είναι σαφές πόσοι γιατροί και ασθενείς παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

«Βγάζουμε όποιον μπορούμε. Δεν γνωρίζουμε τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Βίκτορ Λιάσκο, έξω από το νοσοκομείο.

Το πλήγμα ήταν μέρος μιας από τις πιο σφοδρές επιθέσεις στην πρωτεύουσα από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές τα ρωσικά πυρά σκότωσαν τουλάχιστον 29 ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ίχορ Κλιμένκο έκανε λόγο για πέντε νεκρούς από το χτύπημα στο νοσοκομείο Παίδων, ενώ ακόμα τέσσερις έχουν τραυματιστεί.

Another act of terrorism by russians. The photo shows a children's hospital in Kyiv.



Ukraine protects all of Europe. And if Ukraine does not receive the necessary help and permission to strike deep into russia, this evil will come to other European cities.

And then in the USA. pic.twitter.com/8Ef9PuNoFy