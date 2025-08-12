ΕΛΛΑΔΑ

Συμπλοκή σε πανηγύρι στο Αγρίνιο – «Αν δεν σταματήσετε, θα φύγω» φώναζε η Τσαμπά

Το περιστατικό συνέβη την ώρα που η ορχήστρα έπαιζε το τραγούδι «Καγκέλια»

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν σε πανηγύρι στο χωριό Σιταράλωνα, κοντά στη λίμνη Τριχωνίδα στην Αιτωλοακαρνανία, όπου εμφανιζόταν η γνωστή τραγουδίστρια Γωγώ Τσαμπά.

Το περιστατικό συνέβη την ώρα που η ορχήστρα έπαιζε το τραγούδι «Καγκέλια». Βίντεο από το σημείο δείχνει δύο ομάδες ανδρών να έρχονται στα χέρια, ενώ καρέκλες και άλλα αντικείμενα εκτοξεύονται μέσα στο πλήθος.

Η ένταση διήρκεσε αρκετά λεπτά, με την τραγουδίστρια να απευθύνεται στο μικρόφωνο, καλώντας τους εμπλεκόμενους να σταματήσουν και προειδοποιώντας ότι θα αποχωρήσει αν συνεχιστούν τα επεισόδια.

Η συμπλοκή τελικά έληξε χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν έγιναν προσαγωγές από την αστυνομία.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, επεισόδιο καταγράφηκε και στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας, όπου η πρόωρη λήξη τοπικού πανηγυριού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες, παρευρισκόμενοι διαπληκτίστηκαν με μέλος της οργανωτικής επιτροπής, θεωρώντας άδικη την απόφαση να ολοκληρωθεί η εκδήλωση νωρίτερα από το αναμενόμενο. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με λεκτικές αντιπαραθέσεις και σωματικές επιθέσεις να εκτυλίσσονται μπροστά σε δεκάδες θεατές, μετατρέποντας τη γιορτινή ατμόσφαιρα σε πεδίο σύγκρουσης.


 

