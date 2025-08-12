ΔΙΕΘΝΗ

Στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ η υπόθεση που αμφισβητεί τον γάμο ομοφύλων

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο που η στήριξη της κοινής γνώμης προς τον γάμο ομοφύλων παραμένει υψηλή

LifO Newsroom
Στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ η υπόθεση που αμφισβητεί τον γάμο ομοφύλων
Φωτ. Αρχείου: Unsplash
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ καλείται να αποφασίσει αν θα εξετάσει την υπόθεση της πρώην ληξιάρχου του Κεντάκι, Κιμ Ντέιβις, η οποία ζητά την ανατροπή της ιστορικής απόφασης Obergefell v. Hodges του 2015 που κατοχύρωσε σε ομοσπονδιακό επίπεδο το δικαίωμα γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Η Ντέιβις είχε φυλακιστεί για έξι ημέρες το 2015, αρνούμενη –επικαλούμενη θρησκευτικούς λόγους– να εκδώσει άδειες γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια. Ο δικηγόρος της, Μάθιου Στάβερ, υποστηρίζει ότι η απόφαση Obergefell «δεν έχει συνταγματική βάση» και ζητά την επιστροφή της αρμοδιότητας για τον γάμο στα επιμέρους πολιτειακά νομοθετικά σώματα.

Νομικοί αναλυτές ωστόσο εκτιμούν ότι το Δικαστήριο δύσκολα θα ανατρέψει το ισχύον πλαίσιο. Παρά το ότι δικαστές όπως ο Κλάρενς Τόμας και ο Σάμιουελ Αλίτο έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης, η πλειοψηφία θεωρείται απίθανο να προχωρήσει σε πλήρη κατάργηση του δικαιώματος. Ενδεχομένως, λένε, να εξεταστεί μόνο το ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας των δημοσίων υπαλλήλων.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο που η στήριξη της κοινής γνώμης προς τον γάμο ομοφύλων παραμένει υψηλή (69% σύμφωνα με Gallup το 2024), αν και έχει υποχωρήσει ελαφρώς τα τελευταία χρόνια.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει μέσα στους επόμενους μήνες αν θα κάνει δεκτή την προσφυγή της Ντέιβις.

Με πληροφορίες από Newsweek


 

