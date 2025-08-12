ΔΙΕΘΝΗ

Χρόνια εργασίας: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν τη μεγαλύτερη μέση εργασιακή ζωή

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη διάρκεια της εργασιακής ζωής σε κάθε χώρα;

Χρόνια εργασίας: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν τη μεγαλύτερη μέση εργασιακή ζωή
Φωτογραφία: Unsplash
Το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση τις τελευταίες δεκαετίες και, μαζί με αυτό, η ηλικία συνταξιοδότησης, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι περνούν περισσότερα χρόνια δουλεύοντας.

Το 2024, η μέση αναμενόμενη εργασιακή ζωή στην ΕΕ ήταν 37,2 χρόνια, σύμφωνα με την Eurostat. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 2,4 ετών ή 7% σε σχέση με το 2014, όταν ήταν 34,8 χρόνια.

Πόσα χρόνια εργάζονται οι Ευρωπαίοι;

Με ορισμένες εξαιρέσεις, η αναμενόμενη διάρκεια εργασιακής ζωής στην Ευρώπη ακολουθεί γενικά γεωγραφικά πρότυπα. Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης - ιδίως οι σκανδιναβικές - προηγούνται με τις μεγαλύτερες επαγγελματικές ζωές.

Η Ισλανδία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, ακολουθούμενη από την Ολλανδία (43,8 χρόνια) και τη Σουηδία (43 χρόνια). Η Δανία (42,5 χρόνια), η Νορβηγία (41,2 χρόνια) και η Φινλανδία (39,8 χρόνια) καταγράφουν επίσης υψηλές τιμές, κατατάσσοντάς τες όλες στις 10 πρώτες θέσεις από τις 35 ευρωπαϊκές χώρες.

Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης έχουν επίσης συνήθως πάνω από τον μέσο όρο σε διάρκεια εργασιακής ζωής.

Η Ελβετία (42,8 χρόνια), η Ιρλανδία (40,4 χρόνια) και η Γερμανία (40 χρόνια) ξεπερνούν τα 40 χρόνια και βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα. Ωστόσο, η Γαλλία (37,3 χρόνια), το Βέλγιο (35 χρόνια) και το Λουξεμβούργο (35,6 χρόνια) βρίσκονται κοντά ή κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 37,2 χρόνια.

Το πιο πρόσφατο διαθέσιμο στοιχείο για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι από το 2018, όταν ήταν 39,2 χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη την αυξητική τάση στην ΕΕ, ο τρέχων αριθμός πιθανότατα είναι υψηλότερος.

Τα στοιχεία είναι πιο μικτά στη Νότια Ευρώπη. Ενώ η Πορτογαλία (39,3 χρόνια) και η Μάλτα (39 χρόνια) εμφανίζουν σχετικά μακρές εργασιακές ζωές, η Ιταλία (32,8 χρόνια), η Ελλάδα (34,8 χρόνια) και η Ισπανία (36,5 χρόνια) βρίσκονται σημαντικά χαμηλότερα.

Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης βρίσκονται κυρίως γύρω ή λίγο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η Ουγγαρία (37,4 χρόνια) καταγράφει μέτρια επίδοση, ενώ άλλες —όπως η Ρουμανία (32,7 χρόνια) και η Βουλγαρία (34,8 χρόνια)— αναφέρουν σημαντικά μικρότερη αναμενόμενη επαγγελματική ζωή.

Οι μικρότερες παρατηρούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια, όπως η Τουρκία (30,2 χρόνια), η Βόρεια Μακεδονία (31,5 χρόνια) και το Μαυροβούνιο (32,1 χρόνια). Και οι τρεις είναι υποψήφιες χώρες για ένταξη στην ΕΕ, με τα στοιχεία για τη Βόρεια Μακεδονία και το Μαυροβούνιο να βασίζονται σε δεδομένα του 2018.

Γιατί διαφέρει η μέση εργασιακή ζωή;

Όπως δείχνουν αυτά τα στοιχεία, η μέση αναμενόμενη διάρκεια εργασιακής ζωής διαφέρει σημαντικά στην Ευρώπη. Αλλά γιατί;

Ο καθηγητής Μόριτς Χες από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Niederrhein σημείωσε ότι η διάρκεια της επαγγελματικής ζωής, καθώς και η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη, διαφέρουν για διάφορους λόγους.

«Πρώτον, η πλευρά της ζήτησης παίζει σημαντικό ρόλο: αν οι εργοδότες χρειάζονται εργαζομένους, αυτό αυξάνει τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και παρατείνει τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής», δήλωσε στο Euronews Business.

«Δεύτερον, το θεσμικό πλαίσιο έχει σημασία, ιδίως σε σχέση με τους κανονισμούς για τις συντάξεις και την αγορά εργασίας. Ένας βασικός παράγοντας σε αυτό το πλαίσιο είναι η επίσημη ηλικία συνταξιοδότησης: όσο υψηλότερη είναι, τόσο μεγαλύτερη η αναμενόμενη διάρκεια εργασιακής ζωής. Όσο λιγότερες επιλογές πρόωρης συνταξιοδότησης προσφέρει ένα συνταξιοδοτικό σύστημα, τόσο πιθανότερο είναι οι άνθρωποι να παραμείνουν στην αγορά εργασίας για περισσότερο χρόνο», πρόσθεσε.

Ο καθηγητής Χες εξήγησε επίσης ότι η ηλικιακή διάκριση παίζει επίσης ρόλο. Σε χώρες όπου οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι δεν υφίστανται διακρίσεις και η συνεισφορά τους εκτιμάται, είναι πιθανότερο να θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια εργασιακής ζωής.

Ο Τίμο Άνττιλα, ανώτερος λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Γιβασκιλά στη Φινλανδία, επεσήμανε ότι τα οικογενειακά μοντέλα των χωρών - όπως το αν εργάζεται ένα ή και τα δύο μέλη του ζευγαριού -, τα συνταξιοδοτικά συστήματα και τα μοντέλα φροντίδας της οικογένειας ενδέχεται να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αναμενόμενη διάρκεια εργασιακής ζωής.

Με πληροφορίες από euronews.com

