Φωτιά: Μέτωπα σε Ζάκυνθο, Βόνιτσα και Φωκίδα - Ελαφρώς καλύτερη η εικόνα στην Κεφαλονιά

Στη φωτιά της Ζακύνθου, της Φωκίδας και της Κεφαλονιάς επιχειρούν και εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής

LifO Newsroom
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Φωτιές έχουν ξεσπάσει από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (12/8) σε Βόνιτσα, Ζάκυνθο και Φωκίδα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στις ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής, καίγονται δασικές εκτάσεις. Στη Βόνιτσα το πύρινο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή Παλιάμπελα, όπου επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Η φωτιά στη Ζάκυνθο μαίνεται στην περιοχή Κοιλιωμένος, όπου για την κατάσβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην περιοχή Δαφνός της Φωκίδας, επίσης σε δασική έκταση. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Την ίδια στιγμή ελαφρώς καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Κεφαλονιά, στην περιοχή Φαρακλάτα. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 17 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 1 αεροσκαφος και 1 ελικόπτερο. 

