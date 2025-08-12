Φωτιά: Μέτωπα σε Ζάκυνθο, Βόνιτσα και Φωκίδα - Ελαφρώς καλύτερη η εικόνα στην Κεφαλονιά

Φωτιές έχουν ξεσπάσει από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (12/8) σε Βόνιτσα, Ζάκυνθο και Φωκίδα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στις ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής, καίγονται δασικές εκτάσεις. Στη Βόνιτσα το πύρινο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή Παλιάμπελα, όπου επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Η φωτιά στη Ζάκυνθο μαίνεται στην περιοχή Κοιλιωμένος, όπου για την κατάσβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην περιοχή Δαφνός της Φωκίδας, επίσης σε δασική έκταση. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δαφνός Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Την ίδια στιγμή ελαφρώς καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Κεφαλονιά, στην περιοχή Φαρακλάτα. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 17 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 1 αεροσκαφος και 1 ελικόπτερο.