Συναγερμός στο Ισραήλ: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η πτήση IZ076 της Arkia, από τη Ρόδο με κατεύθυνση το Τελ Αβίβ.

Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα καθώς και πρόσθετες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

A passenger plane scheduled to land at Ben Gurion Airport declared 'Emergency 2'.



Flight IZ076, an A320 from Rhodes to Israel operated by Arkia.



Made 3 landing attempts, without success due to a serious wheel malfunction.



There are 160 passengers on board. pic.twitter.com/n9GdqQuoIg — Israel News Pulse (@israelnewspulse) August 11, 2025

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει επίσης, κληθεί να συνοδεύσει το αεροπλάνο μέχρι να ολοκληρωθεί η προσγείωσή του.

Arkia flight with some kind of gear problem trying to land in Tel Aviv. will update soon pic.twitter.com/eF0CvPbGzD — avi scharf (@avischarf) August 11, 2025

Μια πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε στην Jerusalem Post ότι το αεροπλάνο έχει κάνει τρεις προσπάθειες προσγείωσης χωρίς επιτυχία ενώ εκτιμάται ότι περίπου 160 επιβάτες βρίσκονται στο αεροσκάφος.

Με πληροφορίες από Jerusalem Post