Ο Τζίμι Κίμελ απέκτησε την ιταλική υπηκοότητα υπό τον φόβο διακοπής της εκπομπής του

«Αυτό που συμβαίνει είναι… όσο κακό νομίζατε ότι θα ήταν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής σχετικά με την πολιτική κατάσταση που έχει δημιουργήσει ο Τραμπ

Ο διάσημος Αμερικανός κωμικός και παρουσιαστής, Τζίμι Κίμελ, αποκάλυψε ότι απέκτησε ιταλική υπηκοότητα, μετά τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκπομπή του θα μπορούσε να είναι «η επόμενη» που θα κοπεί, μετά την ακύρωση της εκπομπής του Στίβεν Κόλμπερτ από το CBS.

Ο Κίμελ, γνωστός εδώ και χρόνια για την κριτική του στον Τραμπ, αναφέρθηκε στη διπλή του υπηκοότητα κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο The Sarah Silverman Podcast.

«Πήρα ιταλική υπηκοότητα», δήλωσε – κάτι που επιβεβαίωσε και το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, το οποίο ανέφερε ότι ο παρουσιαστής την απέκτησε φέτος, αφού απέδειξε την καταγωγή του.

Σημείωσε, επίσης, ότι αρκετοί Αμερικανοί σταρ πρώτης γραμμής – μεταξύ των οποίων η Έλεν ΝτεΤζενέρις και η Ρόζι Ο’Ντόνελ – έχουν επιδιώξει τη διπλή υπηκοότητα, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ, με τον Τραμπ να στοχοποιεί δημοσιογράφους και προσωπικότητες των media που διαφωνούν πολιτικά μαζί του και ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνησή του.

«Αυτό που συμβαίνει είναι… όσο κακό νομίζατε ότι θα ήταν, είναι πολύ χειρότερο. Είναι απίστευτο. Νομίζω ότι είναι ακόμη χειρότερο απ’ όσο θα ήθελε ο ίδιος ο [Τραμπ]», είπε.

Ο Κίμελ συχνά επικρίνει τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της εκπομπής του «Jimmy Kimmel Live!». Έχει επίσης τοποθετηθεί εναντίον του Αμερικανού προέδρου όταν παρουσίασε τα Όσκαρ, προκαλώντας αίσθηση το 2024 όταν, λίγο πριν ανακοινώσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, διάβασε ζωντανά τα επικριτικά σχόλια του Τραμπ για την τελετή.

Ο Τραμπ είχε γράψει στο Truth Social κατά τη διάρκεια της απονομής, χαρακτηρίζοντας τον Κίμελ «κακό παρουσιαστή».

Η είδηση για τη διπλή υπηκοότητα του Κίμελ ήρθε μετά την ανακοίνωση-βόμβα ότι το CBS σταματά το The Late Show with Stephen Colbert, το οποίο συχνά επικρίνει σφοδρά τον Τραμπ.

Σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε: «Ο [Τζίμι] Φάλον δεν έχει ταλέντο. Ο Κίμελ δεν έχει ταλέντο. Αυτοί είναι οι επόμενοι. Θα φύγουν. Έτσι ακούω. Δεν ξέρω, αλλά το φαντάζομαι, γιατί… ξέρετε, ο Κόλμπερτ έχει καλύτερα νούμερα από τον Κίμελ ή τον Φάλον».

Ο Τραμπ επανήλθε με ανάρτηση στο Truth Social: «Ο επόμενος θα είναι ο ακόμη λιγότερο ταλαντούχος Τζίμι Κίμελ και μετά ο αδύναμος και πολύ ανασφαλής Τζίμι Φάλον. Το μόνο πραγματικό ερώτημα είναι: ποιος θα φύγει πρώτος;»

Ο Κίμελ απάντησε μέσω Instagram, υπενθυμίζοντας τη φιλία του Τραμπ με τον καταδικασμένο για σεξουαλική εκμετάλλευση Τζέφρι Έπσταϊν: «Ακούω ότι εσύ είσαι ο επόμενος. Ή ίσως είναι απλώς ένα ακόμη υπέροχο μυστικό» – αναφορά σε φράση από επιστολή προς τον Έπσταϊν, την οποία ο Τραμπ αρνείται ότι έγραψε, στην οποία εκφράζεται η ευχή «κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό».

Με πληροφορίες από euronews.com