Φωτιά στην Πρέβεζα – Ήχησε το 112, εκκένωση προς Κερασώνα

Φωτιά σε δασική έκταση

LifO Newsroom
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί από το πρωί της Τρίτης στον Γυμνότοπο Πρέβεζας, όπου ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, επτά οχήματα και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρίψεις νερού, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το μέτωπο.

Παράλληλα, στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, με οδηγία να εκκενώσουν άμεσα προς τον Κερασώνα για λόγους ασφαλείας.

