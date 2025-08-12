Φωτιά στην Πρέβεζα – Ήχησε το 112, εκκένωση προς Κερασώνα

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί από το πρωί της Τρίτης στον Γυμνότοπο Πρέβεζας, όπου ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, επτά οχήματα και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρίψεις νερού, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το μέτωπο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος Πρεβέζης. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Παράλληλα, στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, με οδηγία να εκκενώσουν άμεσα προς τον Κερασώνα για λόγους ασφαλείας.

