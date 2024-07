Ουκρανία: Νέα ρωσική επίθεση σε ιατρικό κέντρο του Κιέβου, μετά το πλήγμα στο νοσοκομείο Παίδων

Σε 29 ανέρχονται οι νεκροί άμαχοι από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουλίου, με τη Μόσχα να πλήττει το μεγαλύτερο νοσοκομείο Παίδων της χώρας καθώς και ένα ιατρικό κέντρο στο Κίεβο.

«Υπήρξαν αναφορές για πτώση θραυσμάτων στη συνοικία Ντνιπόβσκι. Ένα ιατρικό κέντρο υπέστη μερικώς ζημιές. Αναφέρθηκαν τέσσερις θάνατοι και τρεις τραυματισμοί», ανέφεραν οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο Telegram, ενώ ο Αντρίι Γέρμακ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, δήλωσε μέσω Telegram ότι πρόκειται για «νέο ρωσικό πλήγμα» σε ιατρικό κέντρο. Το ίδρυμα αυτό βρίσκεται στην αριστερή όχθη της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Την ίδια ώρα ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, κάλεσε τους συμμάχους της χώρας να αποφασίσουν γρήγορα να ενισχύσουν την αντιαεροπορική της άμυνα ύστερα από το τεράστιο κύμα ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων σήμερα το πρωί. «Οι αμυντικές μας δυνατότητες συνεχίζουν να είναι ανεπαρκείς … Χρειαζόμαστε περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», δήλωσε μέσω Telegram.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι η σημερινή επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα είναι μία από τις σφοδρότερες από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερους από 40 πυραύλους με στόχο διάφορες περιοχές, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές, εμπορικά κτίρια και κατοικίες σε διαφορετικές ουκρανικές πόλεις.

Russian terrorists have once again launched a massive missile attack on Ukraine. Different cities – Kyiv, Dnipro, Kryvyi Rih, Slovyansk, Kramatorsk. More than 40 missiles of various types. Apartment buildings, infrastructure, and a children's hospital have been damaged.



All… pic.twitter.com/8mN73BKLuY