Η Μαντόνα καλεί τον Πάπα να επισκεφθεί τη Γάζα: «Δεν υπάρχει άλλος χρόνος»

«Η πολιτική δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή. Μόνο η συνείδηση μπορεί»

LifO Newsroom
Η Μαντόνα καλεί τον Πάπα να επισκεφθεί τη Γάζα: «Δεν υπάρχει άλλος χρόνος»
Madonna/ Φωτ.: Getty
Δημόσια έκκληση προς τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ να μεταβεί στη Γάζα απηύθυνε η Μαντόνα, ζητώντας του να «φέρει το φως του» στα παιδιά που ζουν στον πόλεμο.

Μέσα από ανάρτηση στα κοινωνικά της δίκτυα, η τραγουδίστρια υπογράμμισε ότι ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας είναι «ο μόνος που δεν μπορεί να του απαγορευτεί η είσοδος» και τόνισε πως «δεν υπάρχει άλλος χρόνος».

«Η πολιτική δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή. Μόνο η συνείδηση μπορεί. Γι’ αυτό απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο του Θεού», έγραψε η «βασίλισσα της ποπ», η οποία έχει μεγαλώσει σε καθολική οικογένεια.

Η Μαντόνα εξήγησε ότι η ανάρτηση ήρθε με αφορμή τα γενέθλια του γιου της, Ρόκο, σημειώνοντας: «Το καλύτερο δώρο που μπορώ να του κάνω ως μητέρα είναι να ζητήσω από όλους να κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν τα αθώα παιδιά που βρίσκονται στη μέση της σύγκρουσης στη Γάζα. Δεν κατηγορώ κανέναν, όλοι υποφέρουν – ακόμη και οι μητέρες των ομήρων. Προσεύχομαι να απελευθερωθούν».

Οι δηλώσεις του Πάπα για τη Γάζα

Από την ημέρα της ενθρόνισής του, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έχει τοποθετηθεί δημόσια για την κρίση στη Γάζα, καταδικάζοντας τη «βαρβαρότητα του πολέμου». Τον Ιούλιο κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να τηρεί το ανθρωπιστικό δίκαιο, να προστατεύει τους αμάχους και να σταματήσει τη συλλογική τιμωρία, τη χρήση αδιάκριτης βίας και τον εξαναγκαστικό εκτοπισμό πληθυσμών.

Σύμφωνα με τη UNICEF, κάθε παιδί κάτω των πέντε ετών στη Γάζα κινδυνεύει πλέον από οξύ υποσιτισμό – μια κατάσταση που δεν υπήρχε πριν από 20 μήνες. Από τον Οκτώβριο του 2023, περισσότεροι από 50.000 ανήλικοι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί, σύμφωνα με ΜΚΟ.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ευχαρίστησε δημόσια τη Μαντόνα για την παρέμβασή της, γράφοντας στην πλατφόρμα Χ: «Η ανθρωπιά και η ειρήνη πρέπει να επικρατήσουν. Ευχαριστώ τη Μαντόνα για τη συμπόνια, την αλληλεγγύη και τη δέσμευσή της να στηρίξει όσους πλήττονται από την κρίση στη Γάζα, ειδικά τα παιδιά».

Το Βατικανό δεν έχει σχολιάσει ακόμη την έκκληση της τραγουδίστριας.

Με πληροφορίες από SkyNews

